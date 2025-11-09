Cañeros de Los Mochis: Assael Sánchez se pierde la temporada 2025-2026 de la LAMP por grave lesión

Guadalajara, Jalisco. Los Cañeros de Los Mochis tendrán que enfrentar el resto de la temporada 2025-2026 sin uno de sus elementos titulares y de sus bateadores más encendidos, pues Assael Sánchez sufrió una desafortunada lesión que le impide el regreso a los diamantes. El 'Pilas' tendrá que ser operado, por lo que queda descartado un potencial regreso a la LAMP y pone en riesgo su participación en el inicio de la LMB.

Sánchez estaba teniendo su primera temporada vistiendo el jersey de Cañeros, tras pasar varias temporadas con los extintos Mayos de Navojoa; Assael acumulaba promedio de bateo de .247, con cinco cuadrangulares y 20 carreras producidas en 21 juegos. El 'Pilas' fue el verdugo de los Yaquis de Obregón durante la jornada inaugural, pues conectó dos grand slams, siendo la pieza clave para la victoria de Cañeros en ambos compromisos.

Assael Sánchez sufrió la desafortunada lesión mientras jugaba el jardín izquierdo en el segundo de la serie contra Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano, siendo este uno de los factores que podrían ser determinantes para su percance por el tipo de terreno. El 'Pilas' iba en carrera para recoger un batazo hacia esa pradera, conectado por Jared Serna, cuando se dejó caer al suelo con evidente dolor en la rodilla.

Asael Sánchez sale del juego tras lesiónuD83DuDE14



Las mejores vibras para el 'pilas' deseando que regrese pronto al diamanteuD83DuDE4FuD83CuDFFC pic.twitter.com/RY0kUDXMrE — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 9, 2025

Las acciones se pararon de inmediato y el jugador tuvo que ser asistido para poder abandonar el terreno de juego, mientras la afición jalisciense le ofrecía una calurosa ovación. Sánchez fue trasladado de emergencia a un nosocomio de la localidad para ser evaluado por los especialistas.

Según el propio parte médico del equipo, Assael tuvo una fuerte lesión muscular, por lo que deberá visitar el quirófano en los próximos días.

Sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda; el tratamiento que conlleva es quirúrgico, por tal motivo se perderá el resto de la temporada".

Cañeros de Los Mochis anotaron que el jugador quedará bajo los cuidados por parte del equipo médico del equipo y esperan poder realizar la operación en los próximos días. El conjunto mochitense tendrá que lidiar con esta dura baja con más de la mitad de la temporada por disputar; Cañeros se encuentran en la segunda posición, a dos juegos de diferencia del líder, Yaquis de Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui