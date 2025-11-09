¿Dejan el Nemesio Diez? Diablos del Toluca anuncian sede provisional de cara a la Liguilla 2025

Toluca, Estado de México.- Los Diablos del Toluca cerraron el Apertura 2025 regresando a las victorias, luego de haber ligado tres empates en sus últimos compromisos; con el triunfo ante las Águilas del América, se afianzaron con la primera posición del certamen, ligando 11 jornadas sin derrota. A pesar de haber culminado el torneo con victoria en casa, Antonio Mohamed informó que el equipo usará una sede alterna de cara a la Liguilla.

El equipo de la capital mexiquense repetirá el mismo patrón que realizó durante mayo, cuando consiguió el campeonato de Clausura 2025; en aquella ocasión, previo al inicio de la fiesta grande del balompié mexicano, realizó una especie de pretemporada en Cancún, Quintana Roo. En búsqueda de lograr el bicampeonato, la directiva del Toluca anunció que se trasladarán hasta la Riviera Maya por varios días.

Al América se le aparece el Diablo; Toluca golea a las Águilas y retoma el liderato del Apertura 2025

En la conferencia posterior al compromiso de la jornada 17, Antonio Mohamed se encargó de comunicar sobre los entrenamientos que realizarán en la sede alterna. Ya con el liderato asegurado, los Diablos viajarán unos días para trabajar en otro entorno y luego regresar a Toluca para concretar su preparación, de cara a los cuartos de final.

Todavía no tenemos bien el itinerario, pero sí nos vamos el próximo sábado a Cancún, cuatro días; seguramente volvemos el miércoles o jueves a entrenar, todavía no lo decidimos. Una buena preparación para ver qué rival nos toca".

Los Diablos del Toluca pasarán más de dos semanas sin actividad, pues la liga detendrá sus acciones por el parón internacional de la fecha FIFA de noviembre; así mismo, el repechaje de Apertura 2025 se disputará entre el 19 y el 23 de este mes. El conjunto escarlata estará al menos 17 días sin un partido oficial, lo que podría ser determinante para perder el ritmo y llegar a la primera ronda de la Liguilla con el nivel disminuido.

Las primeras cuentas, tras la fase regular, son "buenísimas", dijo Antonio Mohamed tras ganarle al América. Ahora los diablos esperarán rival para los cuartos de final.

Al ser el equipo mejor posicionado del torneo, los Diablos no tienen rival definido y tendrán que esperar los resultados del play-in que se disputará entre los Xolos de Tijuana, Bravos de Juárez, Pachuca y Pumas para conocer a su oponente en el inicio de la Liguilla.

