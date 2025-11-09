Drake Maye lidera a los Patriots a una victoria sobre los Buccaneers en un juegazo

Tampa, Estados Unidos.- Drake Maye lanzó dos pases de anotación y TreVeyon Henderson tuvo dos más en acarreos de 69 y 55 yardas, para que los New England Patriots se impusieran el domingo por 28-23 a los Tampa Bay Buccaneers para su séptima victoria consecutiva.

Mike Vrabel, en su primer año como entrenador del equipo con el que ganó Super Bowls como jugador, tiene a los Patriots (8-2) liderando la AFC Este después de tener marca de 4-13 la temporada pasada. Los Patriots completaron una barrida de cuatro juegos en la NFC Sur con la victoria sobre los Buccaneers, que lideran la división que han ganado en los últimos cuatro años. "No siempre es perfecto, pero me encanta la forma en que compiten", dijo Vrabel. "Fue un juego largo. Es un lugar difícil para jugar. Fue un día cálido y están bien".

Después de que Maye lanzara una intercepción en la zona de anotación, la defensiva de los Patriots realizó una gran parada en cuarta y 3 en su propia yarda 27. Luego, Henderson luego selló la victoria con su carrera de TD de 69 yardas. El novato terminó con 147 yardas por tierra en 14 acarreos, el máximo de su carrera.

Los Buccaneers (6-3) se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL en tener cada una de sus primeras cuatro victorias de la temporada con una anotación ganadora en el último minuto del tiempo regular, y tuvieron la oportunidad de hacerlo de nuevo cuando Tykee Smith interceptó el pase de Maye desde la yarda 2 en la zona de anotación con 5:17 por jugar.

Pero en cuarta oportunidad, Baker Mayfield fue presionado por la defensa y lanzó un pase a Rachaad White que no llegó al primer intento justo fuera de la zona roja. Mayfield lanzó su segundo pase de touchdown del juego a Tez Johnson en el último minuto, pero New England recuperó la patada lateral subsiguiente.

Maye trata de pasar el balón ante la presión rival

Los Patriots tomaron una ventaja de 14-10 con un pase de touchdown de 1 yarda de Maye a Stefon Diggs en la última jugada de la primera mitad. Henderson corrió 55 yardas por el medio en la segunda jugada de la segunda mitad para extender la ventaja de Nueva Inglaterra a 21-10.

Fuente: Tribuna del Yaqui