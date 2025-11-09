Guardiola festeja su partido mil con goleada del Manchester City al Liverpool

Manchester, Inglaterra.- Vaya festejo que tuvo el técnico español Pep Guardiola este domingo, pues además de celebrar su partido mil como entrenador, también disfrutó de una goleada de su equipo, Manchester City por 3-0 ante el Liverpool.

El triunfo del City significó la victoria número 716 para Guardiola y probablemente una de las más satisfactorias de su carrera cargada de trofeos. El club de Manchester no solo dominó totalmente al campeón defensor de la Premier League y uno de los rivales más feroces de Guardiola en una carrera que abarcó España, Alemania e Inglaterra, sino que el resultado estableció firmemente a su equipo como un verdadero contendiente por el título esta temporada.

"Gracias a los jugadores y al personal por darme ese regalo increíble (contra) el oponente más importante en mi tiempo aquí con diferencia", dijo el entrenador del City después del encuentro de la jornada 11 de la Premier League.

Con el resultado, el City ascendió al segundo lugar en la clasificación, a solo cuatro puntos del líder Arsenal, con un récord bien establecido cuando se trata de perseguir al equipo de Mikel Arteta. Sucedió en temporadas consecutivas en 2023 y 2024 y el impulso del City tiene una sensación ominosa después de aprovechar el sorpresivo empate 2-2 del Arsenal con el Sunderland el sábado.

"En octubre, noviembre, no ganas la Premier League. Los equipos que ganan la Premier League (son los que) están creciendo en el equipo. Cuando crece y crece, llegas al final luchando por el título", dijo Guardiola. "Tengo la sensación de que estamos en esa manera".

Pero la victoria por 3-0 podría haber sido más grande, ya que Erling Haaland falló un penal a los 13 minutos antes de cabecear un centro y poner al frente al City a los 29. Nico González duplicó la ventaja cuando su disparo se desvió en Virgil van Dijk en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Jeremy Doku, quien fue reconocido como el jugador del partido había atormentado al Liverpool en todo momento y consiguió un merecido gol a los 63 minutos cuando remató desde fuera del área para sellar la cuenta.

