JJ Macías con una nueva lesión; salió en camilla del Pumas vs Cruz Azul del Apertura 2025

Ciudad de México.- Las alarmas se han encendido dentro de Pumas, pues José Juan Macías abandonó el encuentro de la jornada 17 del Apertura 2025 con una aparente nueva lesión muscular, luego de haber recibido una dura entrada en los primeros minutos del encuentro. Los universitarios pudieran resentir esta lesión en las próximas semanas, pues disputarán el repechaje para la Liguilla 2025.

JJ Macías ha sido uno de los jugadores más desafortunados en torno a las lesiones, pues ha visto truncada su corta carrera en varias ocasiones, debido a serios problemas musculares. En 2022, el delantero tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior, alejándose de las canchas por ocho meses; a lo largo de su paso por la Liga MX con las Chivas del Guadalajara y el León, se ausentó en diversas fechas por recaídas.

Desde su incorporación a los Pumas había batallado un poco con los problemas articulares, aunque en las últimas fechas había mostrado una mejoría, hasta que ahora se podría alejar de nueva cuenta por un tiempo prolongado. Apenas se habían disputado los primeros minutos del compromiso, cuando el delantero fue derribado por José Paradela, acusando el impacto inmediato en la rodilla derecha.

uD83DuDE31?? ¡ALARMA EN PUMAS! JJ Macías se lesiona tras una dura entrada#MegaFutbol pic.twitter.com/aCA30Fe3cE — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 9, 2025

Macías quedó tendido en el terreno de juego con un notable dolor en la extremidad, lo que causó la preocupación de los jugadores de ambos equipos, por lo que las asistencias entraron para evaluar al universitario, que terminó saliendo de cambio, mientras era cargado por sus compañeros.

Luego del encuentro, se vio a José Juan Macías abandonar el Estadio Cuauhtémoc con toda la pierna inmovilizada y usando muletas para no apoyar el pie derecho, evitando que el daño crezca. Se está en espera de que los Pumas emitan un comunicado oficial sobre la gravedad de la lesión, aunque varios especialistas indican que pudiera tratarse de una nueva ruptura de ligamentos, lo que representaría su tercer problema de la misma índole.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8JJ MACÍAS SALE EN MULETAS Y CON LA PIERDA VENDADA#Pumas pic.twitter.com/pV2UvAD8Ur — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) November 9, 2025

A pesar de la gravedad de la acción, Paradela no vio tarjeta alguna, por lo que pudo continuar en el encuentro. Los integrantes de ambos equipos quedaron inconformes con el desempeño arbitral, pues Kevin Mier, del Cruz Azul, tuvo que salir en camilla tras una fuerte entrada, la cual solo fue juzgada con cartón preventivo.

uD83DuDE31uD83DuDD25 ¡POLÉMICA! Carrasquilla entra con todo sobre Mier y solo muestran la amarilla#MegaFutbol pic.twitter.com/qVUu04x6Df — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui