Kevin Mier sufre fractura de tibia: el Cruz Azul se queda sin portero de cara a la Liguilla 2025

Ciudad de México.- El Cruz Azul tendrá que afrontar la Liguilla del Apertura 2025 sin su portero titular, pues varias fuentes cercanas a la institución cementera han confirmado que Kevin Mier presenta una fractura de tibia, luego de salir en camilla del encuentro entre 'La Máquina' y Pumas. El cancerbero colombiano estará fuera por varios meses y se pone en duda su participación con la Selección de Colombia, de cara a la Copa del Mundo 2026.

El arquero cementero salió lesionado luego de recibir una fuerte entrada en los linderos del área; Mier salió a cortar un balón, cuando recibió una fuerte barrida de Adalberto Carrasquilla, quien con fuerza desmedida, impactó con la pierna derecha del guardameta. Luego de varios minutos tendido en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, el jugador tuvo que ser retirado en camilla para ser trasladado a la sala de urgencias de un nosocomio.

uD83DuDE31uD83DuDD25 ¡POLÉMICA! Carrasquilla entra con todo sobre Mier y solo muestran la amarilla#MegaFutbol pic.twitter.com/qVUu04x6Df — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 9, 2025

Si bien aún no llega el anuncio oficial por parte del Cruz Azul, pues la última actualización fue que estaban esperando los resultados de las pruebas médicas, medios cercanos al club han asegurado que el jugador se enfrentará a un panorama desolador. Según lo comentado por ESPN, la fractura de tibia lo dejará fuera de las canchas hasta el 2026, perdiéndose la Liguilla del Apertura 2025, además de la Copa Internacional.

¡CRUZ AZUL NO CONTARÁ CON KEVIN MIER! ?



Fuentes confirmaron a ESPN que el arquero colombiano de La Máquina sufrió una fractura de tibia y estará fuera por tres meses, por lo que no participará en la Liguilla del Apertura 2025 y la Copa Intercontinental pic.twitter.com/7JykOBlv09 — Futbol Picante (@futpicante) November 9, 2025

Así mismo, el Cruz Azul está evaluando si someterán al jugador a una operación o se optará por algún método de rehabilitación alternativo a la visita del quirófano. Será durante el lunes 10 de noviembre que se tome la decisión.

De igual manera y conforme a lo declarado al finalizar el encuentro, el Cruz Azul pugnará al Comité Disciplinario para que se inhabilite a Adalberto Carrasquilla en el tiempo que le tome la recuperación a su jugador. También buscarán la suspensión de Fernando Hernández, árbitro central del encuentro que solo mostró una tarjeta de amonestación al infractor de tan lamentable falta.

??uD83DuDE82 Cruz Azul busca inhabilitar a Adalberto Carrasquilla por lesionar a Kevin Mier



->La solicitud se ha ingresado correctamente esta tarde

->Liga MX y Comisión Disciplinaria analizarán y determinarán en próximas fechas



DETALLES.https://t.co/O90miCOBjD — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 9, 2025

El Cruz Azul tendrá que echar mano del banquillo para suplir la baja de su arquero titular, siendo Andrés Gudiño el que se perfila a cargar con las responsabilidades bajo el arco cementero. El yucateco solo tuvo actividad en un encuentro del Apertura 2025, cuando 'La Máquina' cayó ante las Águilas del América en la jornada 13.

Fuente: Tribuna del Yaqui