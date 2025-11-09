Lando Norris libra el caos y se lleva la bandera de cuadros; resultados del Gran Premio de Brasil 2025

San Paulo, Brasil.- Lando Norris pudo librarse de varios incidentes que se suscitaron en el Autódromo José Carlos Pace y se llevó la bandera de cuadros en el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1, ampliando aún más su ventaja en el Campeonato de Pilotos. Max Verstappen concretó una descomunal remontada luego de haber arrancado en el fondo y se logró meter al tercer peldaño del podio en Interlagos.

El piloto de Red Bull se había clasificado en el puesto 16, luego de haber quedado eliminado en la Q1 del 8 de noviembre; al comenzar tan atrás, la escudería de las bebidas energéticas decidió cambiar la unidad de potencia, por lo que arrancó desde el pit-lane. Luego de un ritmo demencial por parte de 'Super-Max', finalizó en la tercera posición y recortando la distancia que mantenía Norris en la carrera.

Desde el inicio de la carrera se tuvieron un par de incidentes que trabaron el desarrollo de los primeros giros; Gabriel Bortoleto finalizó de manera anticipada el Gran Premio en casa, pues impactó contra las barreras por segundo día consecutivo, causando el primer safety car de la jornada. Max Verstappen se vio perjudicado por la pista sucia, perdiendo las posiciones que había remontado por un pinchazo.

?? Rewind to the opening lap and Bortoleto's agonising exit at his home race #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/JiG8anoiFo — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Oscar Piastri también protagonizó un percance, pues entró pasado a una curva y, luego de bloquear en la frenada, chocó contra Kimi Antonelli y Charles Leclerc, lo que le terminó costando una penalización de 10 segundos que lo relegó a la cuarta posición. Debido a los daños en el monoplaza, el piloto de Ferrari terminó abandonando la carrera, al igual que Lewis Hamilton.

En los últimos giros del Gran Premio, Norris comenzó a tener problemas con la temperatura de los neumáticos, por lo que se comenzó a cocinar una probable batalla en la parte final con Verstappen, que se encontraba en el quinto puesto. Max sostuvo una pelea contra los Mercedes, primero pasando a George Russell en adelantamiento por la parte exterior de la primera curva, pero Kimi Antonelli defendió el segundo puesto, el cual terminó conquistando.

Con esta nueva victoria de Lando Norris, el británico llegó a los 390 puntos, teniendo casi seguro su primer Campeonato de Pilotos, a falta de tres Grandes Premios y una sprint race. Oscar Piastri se ubica en el segundo puesto con 366 unidades y Max Verstappen sigue en el tercer lugar, a 49 puntos del líder.

Take a bow, Lando uD83DuDC4F



So composed all weekend uD83DuDCAA#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/xYZdL8iUMh — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui