Lanzan mensajes amenazantes contra Adalberto Carrasquilla por la fractura de Kevin Mier

Ciudad de México.- El partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM, correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, no solamente fue polémico dentro de la cancha sino que también fuera de la misma está dando de qué hablar. El más señalado ha sido el mediocampista panameño del club universitario, Adalberto Carrasquilla, quien protagonizó la jugada en la que resultó lesionado el portero colombiano, Kevin Mier.

En redes sociales, usuarios han lanzado una serie de ataques y amenazas en contra de 'Coco', como apodan al jugador centroamericano. Después de someterse a los estudios pertinentes, personal médico determinó que el guardameta colombiano de La Máquina sufrió una fractura de tibia, lesión que lo mantendrá fuera de actividad lo que resta del año, con lo cual se pierde la Liguilla del Apertura 2025 y la Copa Intercontinental que se disputará el próximo mes de diciembre.

En la red social X (antes Twitter), un internauta compartió la supuesta dirección en la que reside Carrasquilla y otras cuentas incentivaron la violencia en contra del futbolista de Pumas. El punto más grave es que cibernautas, identificados como aficionados de Cruz Azul, respondieron a la publicación con comentarios intimidantes e insinuando que podrían atentar con la integridad del centrocampista panameño.

Cabe mencionar que la publicación se borró de la red social X.

"Yo me encargo de darlo de baja, no se apuren", "Se sabe de lo que son capaces lo capos colombianos" y "no lo m*tes, solo disparal... varias en una pierna para que se la tengan que cortar y nunca más vuelva a jugar", estos son algunos de los mensajes que escribieron en el post. Al término del encuentro en el que el conjunto felino derrotó 3-2 a los celestes, Carrasquilla habló sobre la desafortunada jugada en la que salió lesionado Mier.

Quiero pedirle una disculpa a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, solo quería cortar la jugada", expresó Adalberto para los micrófonos de TUDN.

Cabe mencionar que existe la posibilidad de que Adalberto Carrasquilla no pueda participar en el play-in, ya que la directiva de Cruz Azul inició el proceso formal ante la Comisión Disciplinaria para solicitar la inhabilitación del jugador panameño. Según el reglamento de la Liga MX, en caso de detectarse mala intención en la entrada sobre un futbolista rival, el infractor puede ser castigado por un periodo prolongado o incluso de por vida, dependiendo del tipo de jugada.

Fuente: Tribuna del Yaqui