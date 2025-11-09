MLB: Emmanuel Clase y Luis Ortiz son acusados de amaño de partidos y apuestas ilegales

Nueva York, Estados Unidos.- La polémica en torno a los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, sigue creciendo a pasos agigantados, pues luego de perderse más de la mitad de la temporada 2025, fueron acusados formalmente por la MLB. La Fiscalía de Brooklyn será la encargada de llevar el caso y enfrentarán cargos por fraude, conspiración y robo en torno a las apuestas ilegales.

Ambos jugadores fueron separados de la organización desde julio; el primero fue Luis Ortiz, que fue colocado en la lista remunerada no disciplinaria a inicios de julio e inicialmente, se anunció que regresaría a las acciones en la pausa para el MLB All Star Game. El lunes, 28 de julio, se anunció que Emmanuel Clase también sería apartado de los Guardians y ambos serían investigados, imposibilitando su participación en la temporada.

#Deportes | Cerrador estelar de MLB es separado de su organización por problemas de apuestas deportivas ?uD83DuDE2Chttps://t.co/3n7zu4xT1i — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) July 29, 2025

Luis Ortiz fue arrestado durante la mañana del 9 de noviembre en Boston, Estados Unidos, mientras que Clase no ha sido requerido bajo custodia. La MLB presentó un documento contra los dominicanos que consta de 23 páginas, detallando el presunto plan que sostenían los lanzadores.

Cleveland Guardians pitchers Emmanuel Clase and Luis Ortiz face up to 65 years in prison if convicted on all charges, according to the Eastern District of New York, which outlined the case against Clase and Ortiz after indicting them on fraud, conspiracy and bribery charges. pic.twitter.com/9UjlZ2Iw7m — Jeff Passan (@JeffPassan) November 9, 2025

El supuesto modo de operar consistía en un grupo de apostadores que ponían fuertes cantidades de dinero en si los lanzamientos de ambos jugadores serían bolas o strikes. Según las investigaciones por parte de la oficina del comisionado, primero se vio inmiscuido Emmanuel, que estaría trabajando con este sistema desde el 2023, y luego fue invitado Luis Ortiz.

La fiscalía aportó con las investigaciones, luego de descubrir ciertas transacciones en torno a ambos jugadores, las cuales provendrían de este tipo de prácticas. Según lo estipulado, ambos lanzadores recibieron 5 mil dólares por lanzar bolas intencionales en el juego del 15 de junio, el cual terminó perdiendo Luis Ortiz ante los Seattle Mariners.

Al darse a conocer esta noticia, los Cleveland Guardians emitieron un comunicado, lamentando los hechos realizados por sus expeloteros y aclararon que trabajarán en conjunto con las autoridades para llegar hasta el fondo de las investigaciones. "Seguiremos cooperando plenamente con las autoridades y con Major League Baseball mientras continúan sus investigaciones".

En caso de encontrarse culpables de todos los cargos imputados, ambos lanzadores podrían enfrentar una condena superior a los 65 años tras las rejas, lo que sentará un hecho sin precedentes en el futbol mundial.

BREAKING: The Department of Justice has charged two Cleveland Guardians pitchers, Luis Ortiz and Emmanuel Clase, in sports betting and money laundering conspiracy. pic.twitter.com/c5narUTgKr — Pablo Torre uD83DuDC40 (@PabloTorre) November 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui