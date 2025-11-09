Naranjeros ganan en entradas extras a los Águilas y completan la limpia

Mexicali, Baja California.- Once entradas y once lanzadores fueron necesarios para que Naranjeros de Hermosillo completara la barrida en Mexicali con una victoria de 3-2 ante los Águilas en un juego tenso, de errores costosos y ofensivas que respondieron en momentos clave.
Águilas tomó la delantera en la tercera baja. Cade Gotta conectó sencillo al central, Ren Tachioka recibió pasaporte y Estevan Florial se embasó en error del tiro del antesalista. Con las bases llenas y Rodríguez saliendo del juego, Raúl Barrón subió al relevo, pero antes de su primer lanzamiento cometió un balk que permitió anotar a Gotta la carrera de la quiniela.
Hermosillo igualó en la sexta alta. Ángel Nieblas tomó base por bolas y Jasson Atondo sacó una rola por la antesala que se internó en el fondo del izquierdo, suficiente para que Nieblas anotara el 1-1. La paridad se mantuvo hasta la octava baja, cuando Chase Jesse entró al relevo y Florial se embasó en una rola que no pudo controlar TT Bowens. Alex Mejía lo avanzó con toque de sacrificio y llegó a tercera en un wild pitch. Moisés Gutiérrez produjo la ventaja con una rola a tercera que no pudo manejar Edson García, anotando Florial y dejando a Mexicali arriba 2-1.
El cerrador Jake Sánchez buscó el salvamento en la novena, pero Naranjeros lo empató. Tras un out, Harold Ramírez conectó sencillo al central, Calhoun recibió pasaporte y Bowens fue golpeado para llenar las bases. Jesús Loya elevó al central y Ramírez anotó en pisa y corre. Con bases llenas, Sánchez ponchó a Gabriel Gutiérrez para apagar el incendio.
Matt Foster lanzó la novena y sobrevivió una amenaza local, enviando el juego a entradas extras.
EXTRA INNINGS
En la undécima alta, Atondo inició como corredor de cortesía y Harold Ramírez lo avanzó con rola al cuadro. Bowens conectó un rodado a las paradas cortas que no pudo ser controlado y Atondo anotó el 3-2.
En el cierre, Enrique Castillo consiguió dos outs, pero dejó corredores en posición de anotar. Ozzie Méndez entró y dio pasaporte a Florial para llenar las bases. Orlando González tomó la bola para enfrentar a Alex Mejía y lo dominó con rola a tercera, sellando la victoria y la barrida para Hermosillo. Foster (2-0) se apuntó la victoria.
Naranjeros regresa a casa para recibir a Jaguares de Nayarit en el Fernando Valenzuela, mientras que los Águilas viajarán a Ciudad Obregón para enfrentar a Yaquis, líderes del standing.
Fuente: Tribuna del Yaqui