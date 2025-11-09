Naranjeros ganan en entradas extras a los Águilas y completan la limpia

Mexicali, Baja California.- Once entradas y once lanzadores fueron necesarios para que Naranjeros de Hermosillo completara la barrida en Mexicali con una victoria de 3-2 ante los Águilas en un juego tenso, de errores costosos y ofensivas que respondieron en momentos clave.

Águilas tomó la delantera en la tercera baja. Cade Gotta conectó sencillo al central, Ren Tachioka recibió pasaporte y Estevan Florial se embasó en error del tiro del antesalista. Con las bases llenas y Rodríguez saliendo del juego, Raúl Barrón subió al relevo, pero antes de su primer lanzamiento cometió un balk que permitió anotar a Gotta la carrera de la quiniela.

Hermosillo igualó en la sexta alta. Ángel Nieblas tomó base por bolas y Jasson Atondo sacó una rola por la antesala que se internó en el fondo del izquierdo, suficiente para que Nieblas anotara el 1-1. La paridad se mantuvo hasta la octava baja, cuando Chase Jesse entró al relevo y Florial se embasó en una rola que no pudo controlar TT Bowens. Alex Mejía lo avanzó con toque de sacrificio y llegó a tercera en un wild pitch. Moisés Gutiérrez produjo la ventaja con una rola a tercera que no pudo manejar Edson García, anotando Florial y dejando a Mexicali arriba 2-1.

El pitcheo de Mexicali se fajó, pero al final cedió



El cerrador Jake Sánchez buscó el salvamento en la novena, pero Naranjeros lo empató. Tras un out, Harold Ramírez conectó sencillo al central, Calhoun recibió pasaporte y Bowens fue golpeado para llenar las bases. Jesús Loya elevó al central y Ramírez anotó en pisa y corre. Con bases llenas, Sánchez ponchó a Gabriel Gutiérrez para apagar el incendio.

Matt Foster lanzó la novena y sobrevivió una amenaza local, enviando el juego a entradas extras.

EXTRA INNINGS

En la undécima alta, Atondo inició como corredor de cortesía y Harold Ramírez lo avanzó con rola al cuadro. Bowens conectó un rodado a las paradas cortas que no pudo ser controlado y Atondo anotó el 3-2.

En el cierre, Enrique Castillo consiguió dos outs, pero dejó corredores en posición de anotar. Ozzie Méndez entró y dio pasaporte a Florial para llenar las bases. Orlando González tomó la bola para enfrentar a Alex Mejía y lo dominó con rola a tercera, sellando la victoria y la barrida para Hermosillo. Foster (2-0) se apuntó la victoria.

Naranjeros regresa a casa para recibir a Jaguares de Nayarit en el Fernando Valenzuela, mientras que los Águilas viajarán a Ciudad Obregón para enfrentar a Yaquis, líderes del standing.

Fuente: Tribuna del Yaqui