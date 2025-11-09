Por fin; Dolphins triunfan y ponen fin a su mala racha contra los Bills

Miami, Estados Unidos.- Los Miami Dolphins llegaron al duelo de este domingo ante los Buffalo Bills sin nada que perder, después de una desastrosa campaña que los tiene con marca de 3-7 en la división que ambos comparten, la AFC Este.

Al parecer, ese fue un incentivo para el equipo de la Florida que con una actuación de 173 yardas por aire de Tua Tagovailoa y dos touchdowns, logró poner fin a una racha de siete derrotas consecutivas contra sus rivales. Los Bills (6-3) no habían perdido ante Miami (3-7) desde la Semana 3 de la temporada 2022, pero salieron dormidos el domingo.

What a throwwww, what a catch uD83DuDE2E?uD83DuDCA8uD83EuDD29 pic.twitter.com/xztbt2bTlq — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) November 9, 2025

De'Von Achane terminó con 225 yardas desde la línea de golpeo y touchdowns en el último cuarto de 59 y 35 yardas. Tagovailoa completó 15 de 21 pases con dos intercepciones para darle 12 intercepciones esta temporada, líder de la liga.

DE'VON ACHANE TO THE HOUSEEEEE pic.twitter.com/Bm6M9MdaSq — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) November 9, 2025

También fue la actuación más dominante de la temporada para la defensa de Miami, que tuvo tres robos de balón y tres capturas sobre Josh Allen, quien lanzó para 306 yardas y dos touchdowns, con una intercepción y un balón suelto, pero fue reemplazado por Mitchell Trubisky después de que el segundo touchdown de Achane puso a los Dolphins arriba por 17 con tres minutos por jugar.

Allen fue muy presionado por la defensiva rival

Con el marcador en contra por 16-0 al comienzo del cuarto, Allen lanzó un touchdown de 35 yardas a Keon Coleman para coronar una serie de anotación de 98 yardas de los Bills, pero siguió siendo un juego de dos anotaciones después de que Minkah Fitzpatrick tacleó al receptor Khalil Shakir justo antes de la línea de gol en el intento de 2 puntos.

Tagovailoa llevó a su equipo a la victoria

La explosiva ofensiva de Buffalo no convirtió un primer intento hasta el tercer cuarto, cuando Allen esquivó a los cazamariscales de los Dolphins para extender la jugada y encontrar a Curtis Samuel abierto para una recepción de 21 yardas en tercera y 16.

Fue una jugada similar a las que hicieron de Allen un MVP, con 28 de 40 pases completos, y parecía ser justo lo que los Bills necesitaban para ganar algo de impulso. Pero después de mover el balón a la yarda 5 de Miami, Allen fue interceptado por el profundo Ifeatu Melifonwu en la zona de anotación.

Fuente: Tribuna del Yaqui