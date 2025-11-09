"Que dejen de jod...": Efraín Juárez minimiza la posible fractura de Kevin Mier en el Pumas vs Cruz Azul

Ciudad de México.- Como una entrada futbolera y sin mayor relevancia, catalogó Efraín Juárez la jugada en la que Kevin Mier salió lesionado y corre el riesgo de perderse la Liguilla del Apertura 2025 con el Cruz Azul. El encuentro entre los universitarios y 'La Máquina' de la jornada 17 fue muy accidentado, pues también terminó con una probable lesión de gravedad para José Juan Macías, que salió de cambio en los primeros minutos.

Kevin Mier salió gravemente lesionado, luego de intentar cortar una jugada en el borde del área grande; el cancerbero del Cruz Azul salió a despejar el esférico cuando fue impactado por Adalberto Carrasquilla, que se barrió con fuerza desmedida y solo vio el cartón de amonestación. Luego de recibir las asistencias por varios minutos, el portero cementero terminó abandonando la cancha del Estadio Cuauhtémoc en camilla.

Luego del encuentro, comenzaron a circular unas imágenes en las que se observaba el daño en la pierna de Mier, que será sometido a pruebas médicas para determinar la gravedad de la lesión y el proceso de recuperación para intentar que esté de regreso lo antes posible. Ante la aparente fractura que presenta, la directiva del Cruz Azul solicitará la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla, hasta que Kevin Mier pueda concretar su rehabilitación.

Ante estos hechos, Juárez fue cuestionado al respecto, pues a pesar de la fuerte entrada, su jugador solo recibió tarjeta amarilla y pudo continuar con el encuentro. El mandamás de los universitarios consideró que, si bien fue una fuerte entrada, no fue con la intención de hacer daño. "Creo que mi equipo se ha mostrado siempre con circunstancias, pero nunca con mala leche. Es fútbol, no jodan, no hay que joder".

Le preguntaron a Efraín Juárez acerca de la posible inhabilitación que solicitaría Cruz Azul para Carrasquilla.



Así contestó:



“Nosotros tendríamos que pedir la inhabilitación de Paradela. Mi equipo nunca se ha mostrado mala leche. Es futbol. Dejen de joder”



De igual manera, expresó que si el Cruz Azul pide la inhabilitación de Carrasquilla, los Pumas solicitarán la misma medida sobre José Paradela, quien fue el que terminó por causar la lesión en JJ Macías en los primeros minutos del compromiso. "Si vamos a hablar de eso, entonces nosotros también tendríamos que pedir la inhabilitación del último que se le cae encima a Macías".

