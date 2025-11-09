Robert Lewandowski se anota 'hat trick' y el Barcelona golea al Celta de Vigo en LaLiga

Ciudad de México.- Con goleada y gran desarrollo del encuentro, el Barcelona venció al Celta de Vigo y recortó la diferencia ante el Real Madrid, que marcha en la primera posición de LaLiga. Robert Lewandowski fue el héroe para los culés, pues anotó tres de los cuatro goles que marcó el Barcelona, sobre los dos que anotaron los del Vigo; el delantero polaco tuvo su segundo encuentro luego de recuperarse de una rotura fibrilar.

El Barcelona reafirmó su segunda posición en la tabla, luego de conseguir su novena victoria, además de un empate y dos derrotas, con lo que llegaron a 28 puntos, solo tres unidades por detrás del Real Madrid. El conjunto merengue tuvo la oportunidad de haber ampliado su dominio y poner tierra de por medio ante su más cercano perseguidor, pero no pudo conseguir el resultado y terminó empatando con el Rayo Vallecano.

No bastaron muchos minutos para que ambas escuadras se hicieran presentes en el marcador; luego de una rápida revisión en el VAR, se determinó la pena máxima en favor del Barcelona y Lewandowski se anotó su primer tanto de la jornada. Apenas se reanudó el encuentro y el Celta de Vigo se quitó el cero, pues tomaron mal parada a la defensa del Barça y Sergio Carreira aprovechó para igualar el marcador en el minuto 11.

La intensidad del encuentro siguió creciendo, con oportunidades de marcar para ambos equipos, hasta que los catalanes retomaron la ventaja en la parte final del primer tiempo. Lewandowski se quitó la marca rival y, entrando solo al área chica, remató un centro cerrado proveniente de Marcus Rashford.

De nueva cuenta, el Celta de Vigo volvió a responder de manera inmediata, pues solo le bastaron seis minutos para que Borja Iglesias volviera a igualar los cartones, aunque el empate no llegaría al descanso. En el tiempo agregado, Lamine Yamal aprovechó un centro desviado y remató de un derechazo certero, que apenas fue desviado por el arquero rival.

Con el marcador en favor del Barcelona por la mínima, se reanudaron las acciones luego del descanso y los visitantes buscaron sentenciar el rumbo del compromiso, hasta que cayó el tercer tanto para el delantero polaco. En un tiro de esquina, Lewandowski se anticipó a los defensas rivales y remató de cabeza, casi de espaldas a la portería rival.

