Willeman y los Algodoneros le ponen freno a la racha triunfal de los Yaquis

Ciudad Obregón, Sonora.- Zachary Willeman lanzó una joya monticular para Guasave, Phillip Ervin bateó de 4-3 con tres carreras remolcadas y tres anotadas, y los Algodoneros le cortaron una seguidilla de cinco victorias a los Yaquis de Obregón, con una victoria de 7-0 en el último encuentro de la serie.

Willeman (1-1) tiró seis entradas completas de únicamente dos imparables, con cuatro ponches y dos bases por bolas. En total, enfrentó a 22 bateadores, ante quienes realizó 95 lanzamientos, 54 de ellos para strike. Los dos hits los recibió hasta la sexta entrada.

Willeman maniató a la ofensiva de la Tribu

El abridor de la Tribu sonorense, el cubano Ariel Miranda (1-2) cargó con el descalabro, tras admitir siete imparables y seis carreras, todas limpias; con seis ponches y cuatro pasaportes gratis.

Miranda sufrió con su control

Miranda sufrió por su descontrol en este encuentro, situación que fue aprovechada por los blanquiazules para anotarle par de carreras en el capítulo inicial, donde se quedaron cortos. Leo Heras y Jorge Flores recibieron pasaportes consecutivos, pero Esteban Quiroz conectó línea directo al primera base Roberto Valenzuela, quien atrapó el batazo y tiró a segunda para completar una doble matanza, quedando quieto Flores en la inicial. Enseguida, Phillip Ervin le conectó un jonrón por todo el jardín izquierdo al cubano, llevándose por delante al corredor, para el 2-0.

Una másuD83DuDE0E



Phillip Ervin produce la tercera carrera para @AlgodonerosGsv uD83DuDCAAuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/t9cFclXwFK — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 10, 2025

Con ese marcador, ambos equipos se fueron hasta el tercer inning, donde Guasave sumó tres rayitas para despegarse en la pizarra del Kuroda Park. Miranda volvió a lucir descontrolado y regaló base a Flores; el 'Pony' Quiroz siguió con sencillo y Ervin volvió a responder con imparable productor de una carrera; y tras dos fuera, Yael Romero conectó triple al fondo del jardín izquierdo que vació las almohadillas, para el 5-0.

La ofensiva de Obregón se vio apagada

La ofensiva de Algodoneros siguió haciendo daño a los visitantes y en el fondo de la cuarta entrada agregó una carrera ante Miranda. Alberto Barriga inició con sencillo y Jorge Flores se embasó con error del segunda base Miguel Guzmán, quedando corredores en las esquinas; lo que aprovechó el 'Pony' Quiroz y con doblete al prado izquierdo colocó el 6-0. La séptima anotación de Guasave la remolcó Yael Romero con elevado de sacrificio en la séptima baja.

Triple de RomerouD83DuDE2E?uD83DuDCA8



Batazo de dos producciones cortesía de Yael Romero, aumenta la ventaja para los localesuD83DuDE0E#LigaARCO? pic.twitter.com/mYkcXl9hI8 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 10, 2025

Ambas escuadran descansarán el lunes, para reanudar actividades el martes, cuando los Yaquis reciban en Obregón a los Águilas de Mexicali y los Algodoneros visiten a los Cañeros de Los Mochis.

Fuente: Tribuna del Yaqui