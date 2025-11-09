Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en el tercero de la serie

Guasave, Sinaloa.- Los Yaquis de Obregón han tenido un resultado fructífero en su visita a tierras sinaloenses y pudieran anotarse una barrida más en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico ante los Algodoneros de Guasave. El conjunto sonorense se sigue afianzando en la primera posición del circuito y ahora se encuentra a dos juegos de diferencia ante su más cercano perseguidor.

Los dirigidos por Gabe Álvarez tienen 16 encuentros ganados y solo seis derrotas, con una racha activa de cinco triunfos de manera consecutiva; su descalabro más reciente fue el domingo 2 de noviembre, cuando Tomateros de Culiacán rescató el de la honra en el tercer juego. Así mismo, Yaquis aseguró su quinta serie de manera consecutiva y su sexta de la campaña, pues solo han perdido contra Naranjeros de Hermosillo.

El segundo compromiso en el Kuroda Park estuvo lleno de volteretas en el marcador y, a pesar de que Yaquis se adelantó en las primeras entradas, se tuvieron que disputar extrainnings para conocer al ganador. Esteban Quiroz brilló por los locales, con jornada de un cuadrangular y dos producidas, además de negociar dos bases por bola; Sebastián Elizalde se convirtió en el héroe para Obregón, pues dio la ventaja a Yaquis con un vuelacercas en la apertura del décimo episodio.

Devin Sweet se anotó su primera victoria de la temporada, luego de lanzar una entrada y dos tercios de solo un imparable permitido, además de otorgar una base por bola. A pesar de la reincorporación de Samuel Zazueta al equipo, Efraín Contreras siguió en el rol de cerrador y lo hizo de gran manera, pues retiró la entrada sin permitir daño, además de ponchar a dos rivales para anotarse el sexto salvamento de la temporada.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave

Estadio: Kuroda Park, Guasave, Sinaloa

Fecha: Domingo, 9 de noviembre

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/MegaSports

Ariel Miranda será el abridor por parte de 'La Tribu', mientras busca su segundo triunfo de la temporada; el cubano viene de lanzar cuatro entradas y dos tercios de una carrera ante los Charros de Jalisco, donde terminó saliendo sin decisión. Por parte de Algodoneros, el inicialista será Zach Willeman, un viejo conocido en tierras cajemenses, pues participó con Yaquis en la temporada 2024-2025, dejando malos dividendos.

Fuente: Tribuna del Yaqui