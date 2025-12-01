Anuncian la llegada de un viejo conocido en la LAMP para reforzar a los Tomateros de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Sabedores de sus carencias y con la urgencia que cada encuentro representa, la directiva de los Tomateros de Culiacán anuncia el regreso del outfielder estadounidense Dwight Smith Jr., en lo que será su segunda etapa con el equipo.

Smith Jr. llega para reforzar la ofensiva en esta segunda vuelta, donde los guindas no las han traído todas consigo, y aunado a la pobre actuación que realizó el equipo en la parte inicial de la actual campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), cada pieza que aporte es bienvenida.

Y es que no hay que olvidar que el equipo de la capital sinaloense finalizó en la parte baja de la tabla durante la primera vuelta, donde sólo pudo sumar cinco unidades, por lo que están echando mano de viejos conocidos para reforzarse y buscar llegar más allá de las fiestas de año nuevo.

En su primera etapa con Tomateros durante la campaña 2024-2025, el nativo de Peachtree, Georgia, conectó 52 hits, anotó 35 carreras, remolcó 26 anotaciones, disparó seis cuadrangulares y registró un OPS de .902 en 52 juegos.

El jugador dejó grata impresión en su debut con el equipo

El guardabosques estadounidense participó este año en la Liga Mexicana de Beisbol con los Charros de Jalisco, siendo clave en la postemporada, dejando sus números con un porcentaje de bateo de .273, remolcó 49 carreras y conectó 10 cuadrangulares.

De igual manera, Smith Jr. cuenta con experiencia en la Gran Carpa, donde jugó con los equipos de Toronto Blue Jays (2017-18) y los Baltimore Orioles (2019-20), equipos con los que disputó 101 encuentros, en los que conectó 127 imparables en 512 turnos con el madero, además de disparar 17 palos de vuelta entera y remolcar 68 carreras.

Smith Jr. seguramente proveerá su gran energía y fuerza para hacer más profundo el orden al bat tomatero, así como cumplir con la responsabilidad de producir carreras y brindar un electrizante espectáculo para toda la Nación Guinda.

Tomateros espera que aporte con el madero

Fuente: Tribuna del Yaqui