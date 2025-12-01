Barcelona vs Atlético de Madrid; horarios y canales para ver EN VIVO al líder de LaLiga en México

Ciudad de México.- El Barcelona tendrá que poner en juego el liderato de LaLiga, del cual se apoderó hace un par de días, pues se enfrentará al Atlético de Madrid en la jornada 15 del certamen español. Ambas escuadras se encuentran en la parte alta de la clasificación, por lo que un resultado favorable para el conjunto madrileño los podría catapultar a lo más alto de la tabla.

El Barcelona se encuentra en la primera posición, tras ligar cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos; los dirigidos por Hansi Flick tienen récord de 11 victorias, con solo un empate y un par de derrotas, sumando un total de 34 puntos. A tres unidades de diferencia se encuentra el Atlético de Madrid, con nueve victorias, cuatro empates y un descalabro que lo pone en la cuarta posición, tras el Real Madrid y el Villarreal.

Los culés pasaron al liderato en la jornada anterior, luego de la combinación de resultados en dos frentes; el Barça hizo su tarea, venciendo al Alavés con un doblete de Dani Olmo y otro tanto de Lamine Yamal, con lo que se colocaron primeros de manera provisional. Se afianzaron en dicho puesto, luego de que el Real Madrid empató a una anotación por bando con el Girona, quedando a un punto de diferencia con los catalanes.

El Atlético de Madrid mantiene una de las rachas positivas más importantes en la temporada 2025-2026 de LaLiga, pues tiene 13 partidos consecutivos con sumatoria de puntos, ya que su única derrota en el certamen fue en la jornada 1. El 17 de agosto, los 'Colchoneros' cayeron por la mínima ante el RCD Espanyol y, a partir de ahí, tienen cuatro empates y nueve triunfos, seis de ellos de manera consecutiva.

Horarios del Barcelona vs. Atlético de Madrid de LaLiga

Estadio: Camp Nou, Barcelona, España

Fecha: Martes, 2 de diciembre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

En horas recientes, se informó que el Barcelona no podrá contar con Ronald Araujo por tiempo indefinido; el uruguayo se encuentra en licencia administrativa, solicitada para solucionar afecciones mentales causadas por las críticas en su contra. El capitán culé no estuvo en la jornada anterior y, al menos, se perderá el duelo contra el Atlético en espera de nuevas noticias.

