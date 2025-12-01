Cae otro entrenador en la Liga MX; Bravos de Juárez despiden a Martin Varini tras histórico torneo

Ciudad Juárez, Chihuahua.- A pesar de que tuvieron la mejor temporada de su historia, los Bravos de Juárez anunciaron el despido de Martin Varini, estratega uruguayo. El entrenador sudamericano les otorgó su primer Liguilla y el anuncio llegó a las pocas horas de que el equipo finalizó su participación en el Apertura 2025, cayendo en cuartos de final en el Apertura 2025.

Varini llegó a la Liga MX para el Clausura 2025 con Bravos, donde en el primer certamen llegó a disputar la ronda del repechaje, pero en ese torneo no concretó el ansiado boleto a la fiesta grande del balompié mexicano. En total, con el Juárez, el mandamás sudamericano tuvo 42 partidos entre diferentes competencias, dejando números balanceados con 14 victorias, 14 empates y 14 derrotas.

El anuncio llegó mediante las redes sociales del equipo, donde comunicaron el despido de Varini, agradeciendo por la temporada histórica en la cual alcanzaron un nuevo récord de puntos conseguidos, además de ingresar a la Liguilla, algo que no se había logrado en su historia. Así mismo, se añadió que también serían cesados los integrantes del cuerpo técnico, integrado por Alejandro Souto, Marcos Villano y Nicolás Da Costa.

uD83DuDCC4 | Comunicado oficial para toda nuestra afición y a la opinión pública. pic.twitter.com/IkRBBRQZMh — FC Juárez (@fcjuarezoficial) December 1, 2025

Luego de que se diera la publicación, Martin Varini convocó a una rueda de prensa en Juárez para agradecer a todos los aficionados que mostraron su respaldo en su año de estadía. "No renuevo con Bravos, era importante poder despedirme y agradecer por el lazo tan fuerte que se hizo con la gente".

El futuro de Martin Varini sigue en la Liga MX

Este movimiento en Bravos puede confirmar los rumores que han circulado desde hace varias semanas; según los informes, Varini llegará al Necaxa, luego de que los Rayos hayan despedido a Fernando Gago. Martin Varini ya tendría el acuerdo firmado y antes de que finalice el Apertura 2025 se estará realizando el anuncio oficial.

A su vez, el Necaxa está cerca de anunciar a Pedro Caixinha como su nuevo entrenador; según lo informado por el periodista César Luis Merlo, Martín Varini ya firmó su acuerdo con los hidrocálidos y estará arribando a los Rayos por al menos dos años.

#Deportes | Pedro Caixinha podría regresar a la Liga MX; rumores lo colocan como estratega de Bravos de Juárez ?uD83EuDD29https://t.co/Ecv0XkdmMn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui