'Chicharito' con un pie fuera de Chivas tras eliminación, Trump asistirá al sorteo del Mundial y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este lunes 1 de diciembre, te contamos sobre el penal que falló Javier 'Chicharito' Hernández, que podría dejarlo fuera de Chivas.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Listas las semifinales del futbol mexicano

Las llaves para las semifinales del fútbol mexicano ya se establecieron. Los duelos que definirán a los finalistas son: Toluca vs Monterrey y Tigres enfrentándose a Cruz Azul. Estos cuatro equipos lucharán intensamente en el balompié nacional para conseguir su pase al partido por el título y convertirse en el campeón de la liga.

Trump estará en el sorteo del Mundial

Se ha confirmado oficialmente por parte de la Casa Blanca que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará presente en el sorteo del Mundial 2026 que se celebrará este viernes. Su asistencia es un hecho en este evento clave donde se sortearán y definirán los grupos para la próxima Copa del Mundo.

'Chicharito' con un pie fuera de Chivas

Después de la eliminación reciente de Chivas de Guadalajara, se da por seguro que Javier 'Chicharito' Hernández no seguirá en las filas del Rebaño. Con este resultado, el delantero tiene los días contados con el equipo tapatío, poniendo fin a su ciclo como parte de la escuadra Jalisciense.

uD83CuDF0DuD83CuDFC5 Top 3 del mundo de los deportes ??uD83CuDFC6



Con Econollantas, te traemos los eventos, resultados y momentos más destacados a nivel internacional que están capturando la atención de todos los aficionados. uD83CuDFC0uD83DuDD25https://t.co/dG2fPF5Pma#Top3Deportes pic.twitter.com/XcoDalEl2k — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui