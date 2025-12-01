'Chicharito' Hernández entierra a las Chivas: Cruz Azul vence al Guadalajara y avanza a las semifinales

Ciudad de México.- Las Chivas del Guadalajara se diluyeron en la cancha del Olímpico Universitario, pues no pudieron continuar con el ritmo futbolístico con el cual finalizaron el Apertura 2025 y terminaron siendo eliminados por el Cruz Azul. Un penal errado de Javier 'Chicharito' Hernández, el cual pudo haber representado el gol de la diferencia, terminó siendo la sentencia para que 'La Máquina' pasara a las semifinales del Apertura 2025.

La realidad es que ninguna de las escuadras decepcionó a la afición que abarrotó Ciudad Universitaria, pues ante el empate a cero en el marcador global, salieron por la victoria para conseguir el boleto a la siguiente ronda de la Liguilla. Tanto Chivas como el Cruz Azul dieron un partido intenso y lleno de dinamismo, por lo cual no tardó mucho en caer la primera anotación de la jornada.

El 'Rebaño' madrugó a los cementeros y los tomó desprevenidos en un tiro de esquina al minuto 8'; Roberto 'Piojo' Alvarado mandó un centro a Cade Cowell al segundo poste, que de pierna derecha, puso el uno por cero en el marcador. El estadounidense se unió de última hora ante la lesión de Armando González y, de paso, anotó su primer tanto en partido oficial desde el 26 de julio del 2025, cuando en la jornada 3 se enfrentó al San Luis.

¡GOLAAAAAZO DE CADE COWELL! Llega a segundo poste y la prende de primera para adelantar a Chivas

¡Disfruta de lo mejor de la liguilla en ViX!

Pese a esto, el Cruz Azul intentó estructurar su juego y, en cuestión de seis minutos, pudieron empatar el encuentro luego de un contragolpe que tomó mal parado a los defensores de Chivas y Jeremy Márquez le dejó servido el balón a Gabriel Fernández. Las pulsaciones en el compromiso no hacían más que subir y, antes del descanso, Chivas volvió a tomar la ventaja con un gol de Bryan González.

El conjunto cementero pudo aguantar los embates de los rivales en el arranque de la parte complementaria, donde fueron muy inferiores, aunque en el 72' el premio llegó para los dirigidos por Nicolás Larcamón, pues cayó el empate con una joya de Jeremy Márquez. Con el encuentro en la línea, llegó la falla garrafal por parte del delantero del Guadalajara.

En el 81', una falta del 'Chiquete' Orozco le otorgó un penal a las Chivas y Hernández Barragán se perfiló para ser el héroe que consiguiera el boleto para las semifinales, pero en cambio, el 'Chicharito' machucó el balón y lo voló. En el tiempo de compensación, un golazo de Carlos Rodríguez sepultó las esperanzas de los seguidores rojiblancos y le permitió al Cruz Azul el ingreso a la siguiente ronda de la Liguilla.

CHICHARITO VOLÓ Y FALLÓ EL PENAL ANTE CRUZ AZUL

Fuente: Tribuna del Yaqui