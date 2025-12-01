Cruz Azul vs Tigres UANL; horarios y dónde ver EN VIVO la ida de las semifinales del Apertura 2025

Ciudad de México.- El Cruz Azul consiguió la clasificación a las semifinales de una manera dramática, pero los cementeros no se pueden confiar, pues tendrán una aduana aún más complicada en la antesala de la última instancia del Apertura 2025. 'La Máquina' se tendrá que disputar el boleto a la final de la Liga MX contra los Tigres UANL, un encuentro de pronósticos reservados por la fortaleza de ambas plantillas.

Los dirigidos por Nicolás Lacarmon fueron los verdugos de Chivas del Guadalajara en la primera ronda de la Liguilla, venciéndolos en un apretado duelo de vuelta, luego de empatar a cero anotaciones en el primer partido de la llave. El compromiso en la cancha del Olímpico Universitario fue de ida y vuelta que llegó con empate a los minutos finales; el 'Chicharito' tuvo la oportunidad de asegurar el avance de Chivas, pero falló un penal y Carlos Rodríguez anotó el tanto de la diferencia.

Por su parte, los Tigres se enfrentaron a Xolos de Tijuana, que terminaron sorprendiendo a propios y extraños en el partido de ida; el 'Xolaje' hizo valer la localía, pues vencieron a los regios con marcador de tres por cero, incluyendo un gol a la 'Panenka' de Gilberto Mora. Los Tigres disputaron de locales el segundo compromiso, el cual terminaron ganando al son de cinco goles por cero, concretando la remontada que parecía una losa difícil de levantar.

En el Apertura 2025, Cruz Azul y Tigres sostuvieron un apretado duelo en el Estadio Universitario de la UANL, el cual finalizó con una anotación por bando. Juan Brunetta se encargó de adelantar a los cementeros y en el 90+8', Ángel Sepúlveda cobró de manera efectiva un penal para sellar el empate en la jornada 12 del certamen mexicano.

Horarios del Cruz Azul vs. Tigres UANL/Semifinales Ida

Estadio: Estadio Universitario de la UANL, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Miércoles, 3 de diciembre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/Canal 5

Estas dos escuadras se han enfrentado en cinco ocasiones dentro de las Liguillas, siendo la más reciente en el Clausura 2022 en la ronda de cuartos de final. El partido de ida finalizó a favor de Tigres, mientras que la vuelta fue para el Cruz Azul, ambos por la mínima diferencia; ante el empate global, los regiomontanos consiguieron avanzar por haber finalizado el certamen con mejor posición en la tabla.

