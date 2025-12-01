Darel Torres luce intratable en la lomita y es reconocido por la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Los Mochis, Sinaloa.- Los Cañeros de Los Mochis se han posicionado como uno de los equipos a seguir en la actual temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y, aunque es su ofensiva la que ha decidido partidos, en las últimas dos series fue en el montículo donde más se llevaron los reflectores, gracias al trabajo de Darel Torres.

El inicialista de la nación verde fue nombrado el Pitcher de la Semana de la LAMP. Torres vio actividad ante Venados de Mazatlán y Naranjeros de Hermosillo, donde totalizó 12.0 entradas, sin permitir carrera, recetando siete ponches, teniendo 0.00 de efectividad y 1.08 de WHIP en la semana.

El brazo más consistenteuD83DuDD25



Darel Torres de @verdesxsiempre tuvo par de salidas sin recibir carrera y es el elegido para ser el pitcher de la semanauD83DuDE0E



Presentado por @Salsa_Huichol #LigaARCO? pic.twitter.com/g1lLK4Umci — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 1, 2025

Luego de estas aperturas, el lanzador de Cañeros se encuentra con la segunda mejor ERA de la competencia con 2.36, el tercer mejor WHIP con 1.07 y sublíder en ponches recetados con 46, convirtiéndose en uno de los mejores serpentineros del actual torneo. Además, el del Pochotal reafirmó que vive un gran momento como profesional, pues hay que recordar que quedó segundo en la votación de Pitcher del Año de la temporada 2024-2025, por lo que ahora buscará de nueva cuenta estar entre los nominados a este reconocimiento galardón.

Levantaron la mano

Felipe González, de los Yaquis de Obregón, igualmente tuvo una semana destacada, ya que en su salida frente a Tucson, únicamente permitió un imparable en siete entradas completas, abanicando a tres peloteros. Mientras que José Samayoa, de los Naranjeros de Hermosillo, brilló ante la ofensiva de Cañeros, al colgar el cero en seis entradas completas, recetando además ocho 'chocolates'.

Relevista de la Semana

Mientras que por segunda ocasión en la temporada, Chase Jessee de los Naranjeros de Hermosillo se llevó la distinción a Relevista de la Semana, luego de tener sólidas actuaciones en la lomita. El zurdo saltó al campo en tres compromisos, teniendo dos salvamentos en dos oportunidades, permitiendo únicamente un imparable, recetando 5 ponches, teniendo una efectividad de 0.00.

Puro power naranjauD83CuDF4A



El zurdo de @ClubNaranjeros Chase Jessee, amarró par de salvamentos en 3 episodios lanzados, convirtiéndose en el relevista de la semanauD83DuDD25



Presentado por W1sh#LigaARCO?? pic.twitter.com/BkaDjLt5jB — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui