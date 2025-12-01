Diablos del Toluca vs Rayados de Monterrey; dónde ver EN VIVO la ida en las semifinales de la Liguilla

Monterrey, Nuevo León.- Los Diablos del Toluca mantienen vivas las esperanzas de alcanzar el primer bicampeonato de su historia en los torneos cortos, aunque en las semifinales se tendrá que enfrentar a otro equipo que es claro favorito para convertirse en el monarca. Los dirigidos por Antonio Mohamed se tendrán que enfrentar a los Rayados de Monterrey y el partido de ida será en la casa de 'La Pandilla'.

El conjunto mexiquense consiguió la clasificación sin 'despeinarse', pues le tocó enfrentarse a los Bravos de Juárez, que clasificaron a la Liguilla mediante la ronda del play-in. El primer encuentro de la llave fue en tierras fronterizas, donde el Toluca se llevó la victoria con anotaciones de Antonio Briseño y Paulinho; en el partido de vuelta, ninguno de los dos equipos hizo daño y el marcador global favoreció a los Diablos.

Por su parte, el Monterrey sostuvo la ronda de cuartos de final más disputada del torneo, pues les tocó medirse contra las Águilas del América, a quienes venció en la ida con ventaja de dos anotaciones y sin mucha resistencia, por lo que se pensaba que estaba seguro su boleto. El partido de vuelta fue dominado por los de Coapa, quienes estuvieron a nada de pasar, hasta que un gol de Gerardo Berterame en el agregado les otorgó el boleto a Rayados.

#Deportes| No le alcanza al América: Rayados de Monterrey cae ante las Águilas pero logra avanzar en la Liguilla

Su duelo más reciente llegó en la jornada 10, la cual finalizó a favor del Toluca por goleada en el Estadio BBVA; Rayados pudo marcar primero, pero un embate de seis anotaciones por parte de los Diablos le dio la vuelta al aparatoso marcador. La última ocasión que se enfrentaron en la Liguilla fue en los cuartos de final del Clausura 2025, donde los escarlatas avanzaron por su posición en la tabla y se terminaron convirtiendo en campeones.

Horarios del Diablos del Toluca vs. Rayados de Monterrey/Semifinales Ida

Estadio: Estadio BBVA. Monterrey, Nuevo León

Fecha: Miércoles, 3 de diciembre

Horario: 21:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

¡Días y horarios definidos para la Semifinal!

Al igual que en la primera ronda de la Liguilla, los Diablos de Toluca no podrán echar mano de Alexis Vega, luego de que el delantero y capitán se resintiera del problema muscular que sufrió desde la jornada 15 del Apertura 2025. El 'Turco' Mohamed comentó que el jugador no ha podido recuperarse al 100 por ciento y, por precaución, le darán más días de reposo para intentar que participe en la vuelta durante el próximo fin de semana.

#Deportes | Toluca en riesgo; Alexis Vega se perderá la ida de las semifinales entre Diablos y Rayados de Monterrey

