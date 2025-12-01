El Barcelona tendrá una nueva baja; Ronald Araujo se separa del equipo por problemas mentales

Ciudad de México.- Tras las fuertes críticas recibidas en los últimos días, Ronald Araujo estará fuera del Barcelona por tiempo indefinido, pues el elemento habría pedido una licencia para ausentarse del club. El uruguayo no estuvo en el último partido del Barça en LaLiga e inicialmente se habló de una enfermedad viral, pero con el paso de las horas se confirmó que se trata de un problema mental.

Araujo fue el foco del escrutinio público, pues una expulsión en la Champions League desencadenó la derrota del Barcelona ante el Chelsea. Ronald saltó a la cancha de Stamford Bridge con el gafete de capitán, pero dejó al equipo con un hombre menos antes de que finalizara la primera mitad; el sudamericano vio la primera amarilla luego de hacer un reclamo airado al árbitro y la expulsión se concretó por una falta.

Desde ese día, Araujo estuvo ausente en los entrenamientos del Barcelona y tampoco participó en la jornada 14 de LaLiga, cuando los culés vencieron al Alavés con marcador de tres por uno y con ello, subieron a la primera posición del certamen, superando al Real Madrid. De inicio, se comentó que su ausencia se debía a un virus estomacal, pero con el pasar de los días el discurso cambió y todo apuntó a un percance más serio.

Hansi Flick, estratega del Barcelona, informó que Araujo seguirá sin estar disponible para el duelo contra el Atlético de Madrid, aunque ahora no comentó que se deba a un problema viral, aunque tampoco quiso dar detalles del problema que atraviesa su jugador. "Araujo no está aún preparado para jugar. Es una situación privada y no quiero decir más. Les pediría que los respeten, es lo que puedo y voy a decir".

Fuentes cercanas al club informaron a ESPN que en los entrenamientos de la semana anterior se contó con la presencia de los representantes de Araujo, los cuales negociaron un permiso especial para su cliente. Los rumores indican que Ronald no se encuentra mentalmente apto para regresar a las canchas luego de las críticas, por lo que estará fuera de actividades de manera indefinida.

Las intenciones del jugador son tratar su afección mental alejado del equipo y dejar de perjudicar a sus compañeros y el resultado del club por sus acciones dentro de las canchas. El Barcelona se medirá contra el Atlético de Madrid sin el uruguayo en la jornada 15 de LaLiga, con ambos combatiendo por las primeras posiciones de la tabla.

Barcelona have granted defender Ronald Araújo a break as he attempts to deal with mental issues which have been hindering his performances this season, a source confirmed to ESPN.



A source confirmed to ESPN that physically Araújo has been fine this season, but that he has not… pic.twitter.com/Via8IGjrY7 — ESPN FC (@ESPNFC) December 1, 2025

