Entre lágrimas y fallos; Javier 'Chicharito' Hernández sella su salida de Chivas del Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Desde su regreso a las Chivas del Guadalajara, Javier Hernández no ha podido cumplir las expectativas y, aunado a la falla que causó la eliminación del equipo en el Apertura 2025, el 'Chicharito' estará dejando al conjunto tapatío por segunda ocasión. A dos años de su llegada y con más pena que gloria, el 'Rebaño Sagrado' optó por no renovar a uno de sus jugadores emblema, el cual tendrá que discernir entre otras ofertas y el retiro.

Hernández Barragán fue el principal responsable de la dolorosa eliminación del Guadalajara a manos del Cruz Azul en los cuartos de final. El 'Chicharito' se apoderó del balón y decidió lanzar el penal que pudo ser decisivo, aun cuando había compañeros que son especialistas desde los 11 pasos; Javier colocó el balón en el manchón y, con una técnica nada ortodoxa, terminó volando su disparo y, a la postre, causando la eliminación de su equipo.

La decisión por parte de la directiva rojiblanca no proviene del resultado ante los cementeros, pues desde hace varias semanas se había manejado la posibilidad de no renovar su contrato, el cual finaliza en unos cuantos días. Hernández no pudo cargar con el peso de su propio nombre, dentro de la institución que lo vio nacer.

Desde su llegada para la segunda etapa dentro de Chivas, el 'Chicharito' ha tenido más penas que glorias dentro y fuera de la cancha, pues fue tendencia por varias semanas, pero no por su estilo de juego, sino por sus polémicas publicaciones en sus redes sociales. En total, pudo disputar 39 partidos en las diferentes competencias, la mayor parte entrando de cambio y, a su vez, solo movió las redes en cuatro ocasiones, además de una asistencia.

La información de su salida la reveló el periodista Sergio Dipp, que también ha confirmado en reiteradas ocasiones que es una persona cercana a Javier Hernández. El reportero afirmó que el 'Chicharito' saldrá del equipo, aunque no será para retirarse, pues ya le fueron presentadas múltiples ofertas.

Javier ‘Chicharito’ Hernández sale de Chivas, se va del Guadalajara, abandona al Rebaño. Termina su contrato, no seguirá con el Guadalajara, pero eso no quiere decir que el ‘Chicharito’ se retira. Los planes de Javier Hernández Balcázar son seguir jugando al futbol".

