Hay 'Hormiga' para rato; Chivas del Guadalajara renuevan el contrato de Armando González

Guadalajara, Jalisco.- Pese a la dolorosa y reciente eliminación a manos del Cruz Azul, las Chivas del Guadalajara ya se encuentran enfocadas en el futuro y le brindaron una extensión de contrato a su elemento más valioso en el Apertura 2025. La directiva de Verde Valle renovó a Armando González, luego del gran desempeño que tuvo en el torneo, lo que lo llevó a ser campeón de goleo compartido con otros dos elementos.

La 'Hormiga' no pudo disputar la vuelta de los cuartos de final ante el conjunto cementero por un problema muscular; el delantero tuvo que salir de cambio en el segundo tiempo del partido contra el Cruz Azul luego de recibir una falta. Los reportes indicaron que estaría listo para el compromiso del domingo en Ciudad Universitaria, aunque en el calentamiento volvió a tener molestias y se descartó su participación.

#Deportes | Chivas del Guadalajara contará con la 'Hormiga' González y Bryan González para la vuelta vs Cruz Azul ?https://t.co/tYULGsiT7l — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 30, 2025

La información sobre su renovación llega procedente de Erick López, periodista y colaborador con TUDN; López informó que los detalles del acuerdo ya se encuentran pactados y en cuestión de días se hará el anuncio oficial. Así mismo, informó que la extensión será por al menos cuatro años, asegurando la permanencia del elemento en el equipo.

Armando González se convirtió en el elemento más importante del equipo, que empezó desde la banca y con solo unos minutos de juego, a ser pieza inamovible en el 11 titular del Guadalajara, tras ganarse la confianza del estratega, Gabriel Milito. La 'Hormiga' se llevó 12 goles en el certamen, lo que le otorgó el título de goleo, compartido con Paulinho de los Diablos del Toluca y Joao Pedro del Atlético San Luis.

#Deportes | Campeonato de Goleo del Apertura 2025: Paulinho, Joao Pedro y 'Hormiga' González se comparten el título ?uD83DuDE4Chttps://t.co/TQivKNiVuV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

Gracias al formidable desempeño, González Alba se robó los reflectores y ya recibió su primera convocatoria con la Selección Mexicana; Armando estuvo en la lista para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre, donde tuvo su debut. El delantero de Chivas entró de cambio en el compromiso contra Paraguay y pudo disputar 23 minutos en cancha, sin poder hacerse presente en el marcador.

Si bien apenas cuenta con su primera experiencia portando la playera 'Tricolor', varios especialistas han indicado que Armando González debe asistir con la Selección Mexicana a la Copa del Mundo 2026.

#Deportes | Liguilla: Se definen las fechas, horarios y los equipos que disputarán las semifinales del Apertura 2025 uD83DuDC40?https://t.co/97lJXarKA7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui