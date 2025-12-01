La NFL se aprieta: cinco divisiones se definen por menos de un juego tras una Semana 13 llena de sorpresas

Nueva York, Estados Unidos.- Cuando han transcurrido más de dos tercios de la campaña 2025-26 y tras disputarse la Semana 13 de la NFL, la lucha por conquistar los títulos de división se volvió más reñida.

Esto después de que el domingo los Rams, Colts y Steelers se convirtieran en los últimos equipos líderes en sufrir derrotas. Los Eagles y los Ravens perdieron el jueves. Los Patriots juegan este lunes por la noche. Después de estos resultados, cinco de las ocho divisiones tienen dos equipos empatados en el primer puesto o separados por menos de un partido.

Pero fueron los Carolina Panthers los que lograron la mayor sorpresa al vencer a Los Angeles Rams por 31-28. Bryce Young completó 15 de 20 pases para 206 yardas y tres touchdowns, dos en cuarta oportunidad, para liderar la ofensiva a 31 puntos contra la defensa más férrea de la liga. Los Rams habían permitido un mínimo de la liga con 16.3 puntos por partido.

Matthew Stafford, quien no había lanzado una intercepción desde la Semana 3, fue interceptado en dos ocasiones, una en la zona roja y otra que fue devuelta para touchdown. También fue desnudado con los Rams en posición de un posible gol de campo que empatara en los últimos minutos del partido.

He aquí un vistazo a cada división tras los resultados del pasado fin de semana:

NFC Oeste

Tras su derrota ante Carolina, los Rams (9-3), que llegaron liderando la división y tenían el primer puesto de la conferencia, quedaron empatados con los Seahawks en la división, aunque Los Ángeles tiene el desempate al ganar el primer enfrentamiento. Los equipos se enfrentan en Seattle el 18 de diciembre.

Los Panthers sorprendieron a los Rams

Otro que también está en la pelea son los San Francisco 49ers (9-4), que se separaron de los Rams, vencieron a los Seahawks y los recibirán en la semana 18. Además, los Chicago Bears (9-3) le arrebataron el primer puesto a los Rams en la NFC porque actualmente tienen el desempate.

NFC Sur

Con su sorpresiva victoria, los Panthers (7-6) están justo detrás de los Tampa Bay Buccaneers (7-5) y ambos equipos se enfrentan dos veces en las últimas tres semanas. Carolina se dirige a una semana de descanso, mientras que los Buccaneers jugarán dos veces antes de que los Panthers inicien el partido en Nueva Orleans en la semana 15. Tampa Bay recibe a los Saints el próximo domingo y a los Falcons el 11 de diciembre.

NFC Este

Tras dos derrotas consecutivas, los Eagles han caído a un récord de 8-4, mientras que los Cowboys (6-5-1) han ganado tres seguidos y están al acecho. Ambos equipos tienen partidos difíciles fuera de casa por delante. Dallas juega contra Detroit (7-5) el jueves por la noche. Filadelfia visita a Los Angeles Chargers (8-4) el próximo lunes.

NFC Norte

En este sector, el primer puesto estará en juego cuando los Bears y los Packers (8-3-1) se enfrenten en Lambeau Field el domingo. También se volverán a ver en la Semana 16. El tercero en discordia, los Lions, aún tienen opciones, aunque necesitarán ayuda. Juegan en Chicago en la Semana 18 en un partido que podría tener grandes implicaciones.

Packers buscan el liderato de su división

AFC Este

Quien parece tenerla más fácil son los Patriots (10-2), que llegan a su partido en casa el lunes por la noche contra los New York Giants con una ventaja de dos partidos sobre los Bills (8-4). New England ya ganó en Buffalo y los equipos se volverán a enfrentar el 14 de diciembre.

AFC Sur

Después de un inicio de campaña de 0-2, los Texans han avanzado mucho. El inicio de 7-1 de los Colts es un recuerdo lejano. C.J. Stroud regresó tras perderse tres partidos; la asfixiante defensa de Houston mantuvo el control y los Texans vencieron a los Colts fuera de casa.

Por su parte, los Jaguars (8-4) aplastaron a Tennessee para situarse en empate con los Colts (8-4), mientras que los Texans (7-5) están a un partido de distancia. Indianápolis recibe a Jacksonville el próximo domingo en el primero de dos enfrentamientos. Houston recibe a los Colts en la Semana 18.

AFC Norte

En esta división, los Steelers (6-6) no pudieron hacer nada en ataque y sufrieron una derrota por 26-7 ante Buffalo, por lo que no pudieron aprovechar que Baltimore (6-6) perdiera contra Cincinnati el jueves por la noche y quedara medio partido por detrás de Pittsburgh.

Los Steelers continúan en picada

Y de repente, los Bengals (4-8) vuelven a la carrera y ya cuentan con Joe Burrow. Los Ravens y los Steelers se enfrentan la próxima semana en Baltimore y se enfrentan en Pittsburgh en la semana 18. Los Bengals se separan de los Steelers y tienen la oportunidad de barrer a los Ravens cuando los reciban el 14 de diciembre.

AFC Oeste

Con su agónica victoria por 27-26 en la prórroga en Washington, los Broncos ampliaron su ventaja sobre los Chargers a dos partidos con su novena victoria consecutiva. Denver (10-2) también está luchando contra New England por el puesto número 1. Primero, tienen que ganar la división.

Los Broncos siguen aferrados a la cima

Tras enfrentarse a Las Vegas la próxima semana, el calendario de Denver es complicado en la recta final con partidos contra los Packers, Jaguars, Chiefs y Chargers, que también tienen un calendario complicado. Se enfrentarán a Philadelphia, Kansas City, Dallas y Houston antes de cerrar en Denver.

Finalmente, la racha de nueve títulos divisionales consecutivos de Kansas City está llegando a su fin. Los Chiefs (6-6) probablemente necesiten ganar todos los partidos para ganarse un puesto de comodín y se enfrentarán a los Texans, Chargers y Broncos en los últimos cinco partidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui