LAMP: Algodoneros se refuerza con lanzador que pertenece a los Texas Rangers

Guasave, Sinaloa.- Los Algodoneros de Guasave tuvieron una decepcionante primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pero su arranque en la segunda mitad del torneo ha sido positivo, registrando una marca de cuatro victorias y dos descalabros, ubicados en la tercera posición.

Para seguir en ascenso, la directiva de Sinaloa decidió fortalecer su roster con la llegada del serpentinero zurdo, Avery Weems. Él estará disponible a partir de la serie que abren este martes 2 de diciembre en el Kuroda Park contra Jaguares de Nayarit. Este elemento llegará a la rotación de abridores del mánager Óscar Robles.

¡WELCOME TO GUASAVE AVERY!uD83EuDEE1uD83CuDDFAuD83CuDDF8



El lanzador norteamericano Avery Weems quien militó este año en Clase Doble A de Rangers se unirá a partir de hoy al conjunto algodonerouD83DuDC4AuD83CuDFFB

Weems en 5 temporadas en ligas menores solamente ha regalado 85 bases a cambio de 356 ponchesuD83DuDD25 pic.twitter.com/4ViZa9jV0B — Algodoneros de Guasave (@AlgodonerosGsv) December 1, 2025

El norteamericano de 28 años de edad tuvo actividad este año portando los colores de los Jinetes de Frisco, sucursales de los Texas Rangers, en Doble A, y aunque normalmente se desempeña como serpentinero inicialista, fue utilizado solo como relevista. Weems comenzó su carrera en el 2019, donde debutó en ligas menores, luego de ser firmado por los Chicago White Sox, pero para el 2021 se incorporó a la organización de Texas Rangers, con quienes pudo trabajar desde Clase A hasta Triple A.

En total son cinco campañas las que registra en sucursales del mejor beisbol del mundo, con una marca de 15-20 en triunfos y derrotas; de los 101 partidos que tiene sobre la lomita, en 51 lo hizo como brazo inicialista, sumando 282 entradas y dos tercios de labor, regalando 85 pasaportes y abanicando a 356 contrarios, dejando una efectividad de 4.84.

Cabe destacar que el pelotero ya tuvo la oportunidad de tirar en ligas invernales, ya que en la temporada 2020-2021 jugó con los Atenienses de Manatí en la liga de Puerto Rico, donde abrió cuatro juegos, pero no ganó ni perdió, dejando un porcentaje de efectividad de 1.54, en los 11 innings y dos tercios que laboró.

#LMP | El PZ Avery Weems es anunciado por @AlgodonerosGsv para sumarse a su staff de abridores y podrá ver acción a partir de la serie ante Jaguares.



Probablemente abriría el jueves. pic.twitter.com/LnYOJFtmFJ — Strikeout (@Rev_Strikeout) December 1, 2025

Mientras que su mejor rendimiento fue el año pasado con Arizona Fall League, donde en seis partidos como relevista, dejó una efectividad de 1.29, además de apuntarse un par de salvamentos en los siete episodios que lanzó. Ahora, Avery Weems estará haciendo su primera aparición en el beisbol invernal de México con la novena de Algodoneros de Guasave, escuadra que deberá tener un paso perfecto en la segunda vuelta para aspirar a meterse a la siguiente ronda del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui