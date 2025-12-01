LAMP: Yaquis de Obregón visita a los Cañeros de Los Mochis en busca de saldar cuentas pendientes

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de sostener un par de series consecutivas como locales, los Yaquis de Obregón salen a carretera para visitar a los Cañeros de Los Mochis, en duelo que pone en marcha la segunda semana de la parte complementaria de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

En su estadía en casa, la Tribu sonorense dividió resultados, ya que primero cedió la serie ante los Naranjeros de Hermosillo, quienes sacaron par de triunfos en su visita a tierras cajemenses; mientras que ante el Tucson Baseball Team, la tropa dirigida por Gabe Álvarez sacó la escoba y completó una limpia de tres encuentros el fin de semana.

La Tribu sonorense tendrá una dura confrontación

Ahora, el reto luce más complicado, ya que los Cañeros han resultado un rival muy difícil para los obregonenses, quienes perdieron los dos encuentros inaugurales ante el equipo del norte de Sinaloa y uno más en la serie de rol regular cuando los del norte de Sinaloa visitaron el Estadio Yaquis.

Sin embargo, la escuadra cajemense ha venido haciendo bien las cosas y prueba de ello es que el pasado fin de semana se apuntaron su primera limpia de esta ronda y segunda ante los trotamundos del Tucson Baseball Team.

El 'Haper' Gamboa ya está de vuelta de su lesión

Esto deberá inyectar más confianza en la Tribu, que ya recuperó a varias de sus piezas importantes, como Juan Carlos 'Haper' Gamboa, quien regresó de la lesión que lo tuvo marginado por largo tiempo y ya mostró que se encuentra perfectamente, brindando grandes actuaciones con el guante y el madero.

Para esta serie, los lanzadores abridores anunciados por Gabe Álvarez serán el cubano Odrisamer Despaigne (3-2, 3.55 ERA) para el primer duelo; seguido del norteamericano Brandon Brennan (2-1, 6.52 ERA) y del regiomontano Felipe González (4-1, 2.44 ERA).

Odrisamer será el pitcher del primer encuentro

En el resto de los compromisos de esta tercera serie del rol regular de la segunda parte de la campaña, los Naranjeros de Hermosillo visitarán a los Tomateros de Culiacán en la capital sinaloense; los Charros, que andan de capa caída, recibirán a los Venados de Mazatlán y los sorprendentes Jaguares de Nayarit estarán en casa de los Algodoneros de Guasave.

Fuente: Tribuna del Yaqui