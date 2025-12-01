Leo Heras firma semana histórica y se lleva importante galardón de la Liga Arco

Guasave, Sinaloa.- Leo Heras vivió una semana sobresaliente en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ya que el pasado 26 de noviembre hizo historia al empatar la marca de Matías Carrillo como los únicos peloteros en conectar más triples en el circuito, pero eso no fue lo único positivo que tuvo 'El Niño', ya que este lunes se llevó otra importante distinción.

La LAMP nombró a la estrella de los Algodoneros de Guasave como el Jugador de la Semana, ya que en sus juegos ante Tucson Baseball Team y los Águilas de Mexicali, el mexicano conectó par de cuadrangulares, remolcó seis y bateó para .455 en los seis duelos, siendo ante la novena de Arizona donde consiguió su triplete número 40.

El de Baja California fue uno de los responsables para que los de Sinaloa comiencen la segunda vuelta con récord de 4-2 y peleen los primeros lugares de la tabla, para así poder obtener un boleto directo a los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Encendidos

Heras no fue el único pelotero que tuvo el madero encendido; otro de ellos fue Phillip Evans, de los Águilas de Mexicali, quien en los últimos seis duelos registró tres jonrones, nueve carreras producidas y un porcentaje de .231 ante los lanzadores de Charros de Jalisco y Algodoneros de Guasave.

Mientras que Yadir Drake sigue en plan grande con los Águilas de Mexicali al batear la última semana para .280 con un metrallazo y seis carreras producidas. A su vez, Jacob Rhinesmith igualmente firmó un gran accionar con los Jaguares de Nayarit. El estadounidense conectó dos jonrones, nueve carreras producidas y dejó su porcentaje en .348 en los duelos ante Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco.

Ganadores Jugador de la Semana Temporada 2025-2026

Semana 1: Asael Sánchez (Cañeros de Los Mochis)

Semana 2: Leonys Martin (Cañeros de Los Mochis)

Semana 3: Jared Serna (Charros de Jalisco)

Semana 4: Harold Ramírez (Naranjeros de Hermosillo)

Semana 5: Jesse Castillo (Jaguares de Nayarit)

Semana 6: Leonys Martin (Cañeros de Los Mochis)

Semana 7 Leo Heras (Algodoneros de Guasave)

