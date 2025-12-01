Liguilla: Se definen las fechas, horarios y los equipos que disputarán las semifinales del Apertura 2025

Ciudad de México.- Cada vez estamos más cerca de conocer cuál equipo será el monarca del Apertura 2025, pues tras una intensa primera ronda de la Liguilla, quedaron definidos los cruces para las semifinales, así como las fechas y horarios de la ronda previa a la última fase. Diablos del Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul y Rayados de Monterrey entrarán en disputa para conocer quién será el nuevo campeón de la Liga MX.

Los partidos de ida nos ofrecieron varias sorpresas, como la goleada que propinó Xolos de Tijuana o el triunfo de Rayados ante el América, que no opuso resistencia, pero en las vueltas, el futbol regresó a la normalidad y terminaron avanzando los equipos que, en el papel, partieron como favoritos en esa instancia.

Diablos del Toluca vs. Rayados de Monterrey

Esta llave será la que dé inicio a las semifinales y pondrá en jaque a los Diablos del Toluca, luego de que consiguieron la clasificación sin mucha exigencia ante su rival. El actual campeón de la Liga MX se midió contra los Bravos de Juárez, a quienes venció con marcador global de dos goles por uno. Por su parte, los Rayados de Monterrey lograron avanzar de último minuto, luego de que el América lograra la remontada, pero una anotación de Gerardo Berterame les dio el boleto a las semifinales.

#Deportes| No le alcanza al América: Rayados de Monterrey cae ante las Águilas pero logra avanzar en la Liguilla ?https://t.co/D4Dmzz1Q6G — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 30, 2025

El partido de ida será el miércoles, 3 de diciembre, a las 21:10 horas (horario CDMX), en el Estadio BBVA, mientras que la vuelta se celebrará en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas del sábado, 6 de diciembre.

Nos vemos el sábado uD83DuDC79 pic.twitter.com/WTCIjjclQf — Toluca FC (@TolucaFC) December 1, 2025

La única ocasión en que estos dos equipos se enfrentaron en una instancia semifinal fue en el Apertura 2009, cuando Rayados de Monterrey logró avanzar tras vencer al Toluca con marcador global de tres goles por uno. En ese certamen, 'La Pandilla' logró el tercer título en su historia.

Tigres UANL vs Cruz Azul

Los Tigres UANL consiguieron avanzar pese a haber sido goleados en la casa de los Xolos de Tijuana; el partido de vuelta también fue con goleada, pero ahora a favor de los regiomontanos, que le metieron cinco tantos al equipo de la frontera. Por su parte, el Cruz Azul logró eliminar a las Chivas del Guadalajara, resultado que quedó remarcado por una falla de Javier Hernández en la parte final del compromiso.

#Deportes | 'Chicharito' Hernández entierra a las Chivas: Cruz Azul vence al Guadalajara y avanza a las semifinales ?https://t.co/AG1DX7bwij — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

El Estadio Olímpico Universitario albergará el partido de ida, el cual está programado para las 19:00 horas del miércoles 3 de diciembre, mientras que la vuelta será en el Universitario de la UANL, el sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas (horario CDMX).

uD83DuDCC6?? ¡Fechas y horarios definidos para nuestros partidos de Semifinal ante Cruz Azul! pic.twitter.com/YNM5qmLCIH — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) December 1, 2025

Este duelo en la antesala de la final también cuenta con una única edición previa, siendo esta en el torneo Invierno 2001, cuando finalizaron con empate a una anotación en el marcador global. Los Tigres consiguieron avanzar debido a la posición de la tabla, pues finalizaron el certamen como líderes.

Fuente: Tribuna del Yaqui