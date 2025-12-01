Los campeones no quieren sorpresas; Charros se refuerzan con tres jugadores

Zapopan, Jalisco.- El campeón reinante de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) se niega a claudicar y, con miras a fortalecer su roster de cara al cierre de la Temporada 2025-26, anunciaron la llegada de tres jugadores que vendrán a reforzar sus aspiraciones de mantenerse en el trono.

Este lunes, los Charros de Jalisco dieron a conocer el arribo del estelar japonés Tomohiro Anraku, relevista del año en la Liga Mexicana de Beisbol, el versátil norteamericano Connor Hollis y el receptor Dean Nevárez.

Con estos refuerzos, los jaliscienses esperan recomponer el camino en la segunda vuelta de la LAMP, por lo que de inmediato fueron dados de alta y estarán disponibles para entrar en acción en la serie ante Venados de Mazatlán, que arranca este martes en el Estadio Panamericano.

Se refuerza Jalisco con Anraku, Hollis y Nevárez



??Anraku fue relevista del año en LMB

??Hollis tuvo gran verano con Campeche

??Nevárez aportará seguridad y poder

??Los tres estarán disponibles a partir de este martes



Nota completauD83DuDCDD https://t.co/eejojwrSXU pic.twitter.com/Htyreg5SLR — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) December 1, 2025

Anraku, un lanzador derecho de 29 años, ha tenido una destacada trayectoria en la pelota internacional, tanto en su país como en México, pues en 9 campañas en la NBP registró 231 salidas, en las que tuvo récord de 18-21 y una efectividad de 3.59.

En la pelota veraniega mexicana, ha sido campeón en las últimas dos campañas veraniegas con Diablos Rojos del México y en la más reciente se consolidó como el cerrador de los pingos; demostrando que lanzar en la Ciudad de México no es problema para él, ya que dejó una diminuta efectividad de 2.98, producto de 15 carreras permitidas en 47 salidas.

Ankaru tuvo una gran actuación con Diablos Rojos

Por su parte, Connor Hollis es un utility de 31 años de edad, originario de Arlington, Texas, y que fue prospecto de los Tampa Bay Rays y los San Diego Padres; en sucursales de ambas organizaciones participó en 478 compromisos, disparó 496 imparables, se estafó 81 bases, negoció 212 pasaportes y bateó un respetable .291.

Este 2025, militó con los Piratas de Campeche en la LMB y fue pieza clave para que los filibusteros llegaran hasta la final de la Zona Sur; con los del sureste mexicano, Hollis conectó 118 hits en 80 compromisos para un grueso promedio de .366.

Finalmente, el tijuanense Dean Martín Nevárez se unirá a Charros de Jalisco para apuntalar la receptoría; Nevárez jugó en MiLB con los Seattle Mariners y los Chicago Cubs, disputó 111 partidos, produjo 54 carreras y tuvo .693 de OPS. En la pelota de la Liga Mexicana del Pacífico, Nevárez ha vestido la franela de los Águilas de Mexicali y Cañeros de Los Mochis en 2022, además de los Yaquis de Ciudad Obregón en 2023.

Hollis tiene la versatilidad de cubrir varias posiciones

Fuente: Tribuna del Yaqui