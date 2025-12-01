México se agiganta en patio ajeno; derrota a República Dominicana en el clasificatorio FIBA

Santo Domingo, República Dominicana.- La Selección Mexicana de Baloncesto sacó a relucir su garra y terminó por llevarse la victoria 89-88 en el último suspiro del juego ante República Dominicana en Santo Domingo. Con este resultado, el Tri se mantiene en la disputa de conseguir un boleto para la próxima Copa del Mundo de Qatar 2026.

Duelo parejo

Fue un partido digno de eliminatoria el que se celebró en el Pabellón Ricardo Gioriber Arias, con los locales tomando ventaja en el primer cuarto 28-24, con Andrés Feliz como su principal figura. Para la segunda mitad, los de Omar Quintero peleaban cada jugada en la duela, pero fueron los caribeños los que se fueron al descanso con una ventaja de 54-47.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD25 MÉXICO SILENCIA A REPÚBLICA DOMINICANA EN SU CASA uD83DuDD25uD83CuDDE9uD83CuDDF4



La sorpresa más grande de las Eliminatorias rumbo al Mundial FIBA Qatar 2027.



México jugó con defensa, disciplina y carácter para conseguir una victoria que pesa el doble siendo visitante. Dominicana nunca encontró… pic.twitter.com/AbkpdXiVQR — BasketDNAs (@basketDNAS) December 2, 2025

Para el tercer tiempo, los tricolores terminaron por darle la vuelta a la pizarra, sumando 20 unidades más en ese cuarto, a diferencia de nueve de los locales. El último tiempo fue de auténtica locura, con actividad en las dos duelas; nuevamente Feliz aparecería para darle la vuelta a los cartones y hacer vibrar la arena, pero justamente cuando faltaban cinco segundos para que República Dominicana consiguiera su segunda victoria de la eliminatoria, Moises Andriassi aprovecharía una falta para encestar los dos tiros y con esto darle vida en la competencia a México. El más encendido por la selección fue Yahir Bonilla con 20 puntos y 10 rebotes. A su vez, el sonorense Pako Cruz también lució sobre la duela al tener una noche de 19 unidades. Mientras que por Dominicana, Feliz se retiró con 22 anotaciones.

Cabe destacar que hace un par de días la selección nacional había tenido su debut en las eliminatorias al Mundial en casa ante los mismos caribeños, pero el resultado no fue el esperado, al caer 85-2 ante un lleno total de aficionados en el Marcelino González de Zacatecas.

Ahora los de Omar Quintero tienen una marca de una victoria y un descalabro. El segundo marco de esta ronda será del 26 de febrero al primero de marzo y la tercera del 3 al 6 de julio del próximo año, para cerrar la fase de grupos y definir a los dos conjuntos que tendrán el boleto al mundial.

¡Victoria! uD83CuDFC0uD83CuDDF2uD83CuDDFD



En partido realizado en Santo Domingo, la selección varonil de básquetboluD83CuDDF2uD83CuDDFDvenció 89-88 a República DominicanauD83CuDDE9uD83CuDDF4.



Partido muy cerrado y competido que se definió hasta los últimos segundos.



Con esto, México se pone con marca de 1-1 y 3 pts en el grupo A de la… pic.twitter.com/hOLdHI4uNX — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui