Sonora: AAA vuelve a Hermosillo con una función intensa y público entregado

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo vivió una noche que la afición esperaba desde hace años: el regreso de AAA al Centro de Usos Múltiples con una función estelar llena de figuras de la "tres veces estelar" y una entrada que respondió con fuerza desde la primera campanada. La afición se mantuvo metida en cada duelo, lo que terminó por convertir la velada en una de las más intensas que se han presentado en la ciudad.

La función abrió con un duelo de tríos en el que Canon, Nova y Príncipe Azgard se llevaron la victoria. Tras el festejo, el Mesías, Sam Adonis y D’Luxe irrumpieron para atacar a los locales, acción reforzada de inmediato por los Vipers Histeria, Taurus y Abismo Negro Jr., encendiendo al público desde el arranque.

Así se vivió la noche de lucha en Hermosillo. Foto: Cortesía de Ismael García

En la lucha femenil, Las Tóxicas, Flamer y La Hiedra, superaron a Lady Shani y Dalys en un choque que mantuvo el ritmo ascendente de la función. Más adelante, Destiny, Valentino y Parkita derrotaron a Parkita Negra, Ciniko y Tony Casanova en una contienda que combinó comedia, velocidad y buena respuesta de la afición. En la cuarta lucha, los Vipers se impusieron con polémica: despojaron de sus máscaras a Octagón Jr., El Fiscal e Hijo de Rey Misterio mientras el réferi 'El Cacahuate' no veía, lo que les permitió aplicar un toque de espaldas que selló su victoria entre abucheos.

La semifinal fue uno de los momentos más esperados. La Parka, Mr. Iguana -con la Yeska- y Niño Hamburguesa derrotaron al Mesías, Sam Adonis y D’Luxe en una lucha cargada de carisma. La llegada de la nueva Parka a Hermosillo fue recibida con entusiasmo, con el recuerdo del luchador sonorense que durante años convirtió ese personaje en un símbolo del pancracio nacional. La calidad del combate fue premiada con monedas y billetes lanzados al ring, un gesto de respeto poco común.

Hermosillo disfrutó la noche de lucha. Foto: Cortesía de Ismael García

La estelar mantuvo el nivel. Psycho Clown y Pagano derrotaron a Sansón y Forastero en un duelo recio que llevó la acción a las gradas y al borde del ring con sillas, botes y otros objetos. Tras el combate, Pagano habló en entrevista para TRIBUNA sobre lo que significa luchar en Hermosillo y la ausencia del ídolo local. “Yo no recuerdo un Hermosillo sin La Parka y hoy, que el público está aquí y él no, se siente un poquito de nostalgia”, dijo, para luego subrayar que la energía de la afición mantiene vivo su legado: “cuando la gente grita, cuando se llena de energía junto con nosotros, nos damos cuenta que esos grandes ídolos son eternos. La Parka fue uno de los precursores que empezaron a llenar la plaza de aquí en Hermosillo, es un gran símbolo que no puedes ignorar de una ciudad como esta”.

La promotora anunció que AAA regresará al CUM el próximo 8 de marzo. Antes, el 12 de diciembre, la gira seguirá en Ciudad Obregón. La noche confirmó que la lucha libre volvió a casa y que su público sigue siendo de los más apasionados del país.

