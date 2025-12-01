Toluca en riesgo; Alexis Vega se perderá la ida de las semifinales entre Diablos y Rayados de Monterrey

Ciudad de México.- Los Diablos del Toluca tendrán una aduana complicada en las semifinales de Apertura 2025, pues se tendrán que vencer a los Rayados de Monterrey y, como colmo, seguirán sin contar con su capitán y alma del equipo. Diversos informes aseguran que Alexis Vega se resintió de su problema muscular y, al menos, corre el riesgo de perderse el compromiso de ida en el Estadio BBVA.

Alexis está fuera de actividades desde la jornada 15 del certamen mexicano, luego de haber presentado una lesión grado II del semitendinoso del muslo izquierdo al disputar un balón en el partido contra el Pachuca. De manera inicial, se había presupuestado que estaría listo para la primera ronda de la Liguilla, pero con el pasar de los días se descartó su disponibilidad con los actuales campeones de la Liga MX.

El Toluca se vio beneficiado al finalizar como líder el Apertura 2025 y le tocó enfrentarse a los Bravos de Juárez, quienes consiguieron su acceso mediante la ronda de repechaje. Los dirigidos por Antonio Mohamed no presentaron más complicaciones y aún sin su jugador más desequilibrante, consiguieron el boleto a la siguiente ronda con marcador global de dos anotaciones por una.

Ahora, de cara a las semifinales contra el equipo regiomontano, todo parece nublarse para el Toluca, pues rumores han indicado que el atacante volvió a resentirse. Según lo detallado por el portal Fox Sports, el futbolista no estará dentro de la convocatoria del 'Turco' para el partido de ida y dependerá de cómo evolucione en los próximos días para saber si se reintegrará al plantel para el cierre en la antesala de la fase final.

uD83DuDEA8 Alexis Vega no estaría listo para enfrentar las Semis del AP25



Antonio Mohamed actualiza el estado de Vega

El propio estratega del Toluca fue cuestionado antes del partido contra Juárez sobre la ausencia de Vega, a lo que Antonio Mohamed aceptó que Alexis aún no pudo completar su recuperación y, si bien se encuentra mejor, optaron por no arriesgarlo y brindarle unos días extras para que siga trabajando por separado del grupo.

Alexis todavía no está al 100; estamos esperando y tampoco lo vamos a arriesgar; en ese sentido, vamos a esperar que esté al cien por ciento para meterlo en la cancha".

