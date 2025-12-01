Tomateros le da las gracias al 'Chapo' Vizcarra y anuncia la llegada de un histórico manager

Culiacán, Sinaloa.- No cabe duda de que Roberto Vizcarra es uno de los managers más ganadores en la historia del beisbol mexicano, pero al parecer el comandar el banquillo de uno de los equipos más importantes de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Tomateros de Culiacán, le quedó grande, pues este lunes 1 de diciembre, la directiva culichi optó por darle las gracias.

Fue a través de un comunicado en redes sociales, donde el club de la capital sinaloense anunció el despido del 'Chapo', quien se convirtió en el quinto manager despedido en lo que va de la temporada del beisbol invernal, al dejar a los de la nación guinda con récord general de 21-20.

Por otra parte, el sonorense dejó en esta segunda vuelta a los Tomateros con una marca de 3-3, a tan solo dos juegos de pelear por la cima, mientras que en la primera vuelta, los de Culiacán terminaron en la séptima posición con 18 victorias y 17 descalabros. Mientras que el año pasado Roberto Vizcarra llegó a la final culminante de la Liga Arco, pero cayó ante los Charros de Jalisco.

Ya hay sustituto

Este mismo lunes la directiva de los Tomateros de Culiacán anunció la llegada de un 'viejo conocido' como mánager: Lorenzo Bundy. Esta será la segunda etapa como estratega de los guindas para Bundy, quien viene de obtener el bicampeonato en Liga Mexicana de Beisbol con los Diablos Rojos del México, conjunto con el que tiene una impresionante marca de 134 juegos ganados de 178 disputados.

Cabe destacar que el estadounidense es el segundo manager de la LAMP que rebasa la cifra de 700 triunfos, solo superado por Francisco 'Paquín' Estrada, timonel que igualmente es una leyenda para Tomateros. Además, Loreno tiene en su palmarés tres campeonatos en el circuito invernal, los mismos que obtuvo con Mayos de Navojoa, Naranjeros de Hermosillo y Venados de Mazatlán.

La directiva de los Tomateros de Culiacán agradece el profesionalismo de Roberto Vizcarra, José Ángel Chávez y Daniel Rodríguez. Con este movimiento, los Tomateros mantienen su propósito de pelear por el campeonato esta temporada y así lograr el título 14 en la historia del club", escribió Tomateros en el comunicado.

