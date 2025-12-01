Toto Wolff descarta ayuda de Antonelli a Lando Norris en Qatar: "Es estúpido, un completo disparate"

Ciudad de México.- Kimi Antonelli estuvo a nada de finalizar el Gran Premio de Qatar por delante de Lando Norris, pero en la última vuelta, el piloto de McLaren superó al novato y alcanzó la cuarta posición, algo vital en sus esperanzas de alcanzar el título. Ante las acusaciones de que dicho movimiento fue intencional, Toto Wolff, jefe de la escudería Mercedes, descartó las acusaciones y las catalogó de "estúpidas".

Antonelli tenía encendidas las esperanzas de alcanzar a Carlos Sainz Jr. en la disputa por el tercer lugar, pero en los últimos giros comenzó a decaer su ritmo por el estado de los neumáticos. En la vuelta final, el joven piloto cometió un despiste y terminó saliéndose en la curva 10, lo que causó que Lando subiera una posición y permitiera una mayor diferencia de unidades con respecto a Max Verstappen.

uD83CuDFA5 L'erreur de Kimi Antonelli dans les derniers tours qui a permis à Lando Norris de prendre la 4e place de cette course.



L'Italien est actuellement victime d'insultes pour avoir, soi-disant, "laissez-passer" Lando Norris. Quelle honte…uD83EuDD2E#F1 #QatarGPpic.twitter.com/Ycd3Q7gZlB — Tear Off (@TearOffFR) November 30, 2025

En plena carrera, le informaron al piloto de Red Bull dicho movimiento y, en primera instancia, comentaron que parecía algo premeditado entre ambas escuderías. Así mismo, Helmut Marko, asesor del equipo de las bebidas energéticas, añadió más polémica al hecho, alegando que Antonelli quiso afectar a su piloto principal, lo que terminó por molestar al jefe y accionista de Mercedes.

Haciendo derecho de réplica, Wolff desacreditó las declaraciones del expiloto, alegando que si su conductor está peleando por una posición en carrera y sobre todo para ingresar al podio, jamás le darían la orden de beneficiar al piloto de otra escudería. "Bendito sea Helmut. Esto es una completa y absoluta tontería que me deja perplejo incluso al escucharlo. Kimi está peleando por un potencial tercer puesto en la carrera".

Red Bull's Helmut Marko thinks Kimi Antonelli lent Lando Norris a helping hand in the Qatar GP.



Mercedes' Toto Wolff thinks any such accusation is "brainless nonsense". pic.twitter.com/i6m6JkKNKt — The Race (@wearetherace) November 30, 2025

Así mismo, afirmó que ese tipo de acusaciones le molestan, pues está concentrado en finalizar la temporada 2025 de la mejor manera posible, luego de que los resultados no se les dieron en las primeras fechas. "Estoy molesto con otros errores. Y luego escuchar semejantes tonterías me deja perplejo".

Por último, confesó que tuvo un acercamiento con Gianpiero Lambiase (ingeniero de Verstappen), y dejaron las cosas en claro, aunque las declaraciones posteriores de Marko volvieron a encender la polémica entre ambas escuderías. "Lo vi y, obviamente, estaba emocional en ese momento, porque necesitaban la posición, supongo, para ayudar a ganar el campeonato. Ahora necesitan más".

Giampiero Lambiase va a scusarsi con Toto Wolff dopo il commento espresso su Kimi Antonelli via radio



Toto “Abbiamo chiarito le cose dopo la gara. Mi ha detto che non aveva analizzato la situazione con chiarezza e si è scusato per le reazioni che aveva provocato”#QatarGP #F1 pic.twitter.com/pXxdIcTX5h — Maxterclass uD83EuDD81 (@maxterclas) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui