Tras fracaso, comienza limpia en los Pumas; salen Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho

Ciudad de México.- Tras otro fracaso en la Liga MX al no lograr calificar a la Liguilla, los Pumas de la UNAM decidieron darle una sacudida al equipo e iniciaron con la directiva, tras anunciar la salida de Miguel Mejía Barón de la vicepresidencia deportiva, así como de Eduardo Saracho, quien se desempeñaba como director de estrategia deportiva.

El club del Pedregal anunció lo anterior a través de un boletín informativo, en el que se informó sobre las dos bajas y en ambos casos reiteraron su agradecimiento por lo hecho durante sus respectivas instancias: ''Mejía Barón presentó, ante el doctor Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, su renuncia al cargo luego de más de cuatro años de gestión, agradeciendo la confianza brindada durante este tiempo al frente del área deportiva de la institución'', menciona parte del escrito.

Los directivos no seguirán en el club universitario

Mejía Barón ocupó su cargo como vicepresidente deportivo a lo largo de poco más de cuatro años; llegó a los Pumas en septiembre de 2021 con la misión de cortar con los más de diez años sin títulos de Liga MX del cuadro universitario. Y precisamente en 2026 será el año en el que UNAM cumpla tres lustros sin conseguir un trofeo, ya que su última estrella fue en el Clausura 2011 de la mano de Guillermo Vásquez.

Dicho comunicado también confirma la salida de Eduardo Saracho: "El Club Universidad Nacional, informa que, de común acuerdo con Eduardo Saracho, éste deja el cargo de director de estrategia deportiva de esta institución". Estas salidas, para muchos inesperadas, son el primer movimiento del cuadro universitario de cara al Clausura 2026.

Además, con estas salidas, queda la incertidumbre sobre la continuidad del proyecto de Efraín Juárez como entrenador de los felinos. Por otro lado, se espera que con la llegada de los nuevos personajes en el sector directivo, también empiecen a sonar nombres de posibles altas y bajas para el próximo semestre.

Queda ver si Efraín Juárez seguirá como entrenador

