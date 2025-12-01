Tras su dolorosa eliminación, Chivas negocia el fichaje de importante futbolista de Cruz Azul

Guadalajara, Jalisco.- Luego de su dolorosa eliminación en los Cuartos de Final del Apertura 2025 a manos de Cruz Azul, la directiva de Chivas tiene negociaciones avanzadas con uno de los máximos goleadores mexicanos de los últimos torneos en la Liga MX. La máxima cúpula del conjunto tapatío fijó su atención en el actual delantero de La Máquina, Ángel Baltazar Sepúlveda, un jugador que ya sabe lo que es defender los colores del Guadalajara.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, una de las fuentes más confiables en el mercado de transferencias nacional e internacional, Sepúlveda estaría cerca de ser refuerzo del Rebaño Sagrado para el Clausura 2026, en una operación que se encuentra en esta de cierre entre las directivas de Chivas y Cruz Azul. El reporte preliminar señala que el argentino Gabriel Milito, director técnico del Chiverio, fue quien solicitó la llegada del centrodelantero.

El movimiento cuenta con el respaldo de Gabriel Milito, técnico rojiblanco, quien solicitó la llegada del delantero como una de sus prioridades para reforzar el ataque. Sepúlveda, de 33 años, ha sido uno de los jugadores más regulares de Cruz Azul en los últimos torneos, destacando por su experiencia y capacidad", explicó el comunicador.

uD83DuDEA8Ángel Sepúlveda, cerca de Chivas. Todos los detalles, aquí. ??https://t.co/E2JpwWiAyx pic.twitter.com/698CIqpNyL — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 2, 2025

Cabe recordar que el originario de Apatzingán, Michoacán, vistió los colores del cuadro jalisciense en el Apertura 2018, teniendo participación en Liga MX y en la extinta Copa MX. Sin embargo, el paso de 'Sepu' no fue trascendente como jugador rojiblanco y posteriormente anduvo en varios equipos como Morelia, Querétaro y Necaxa hasta arribar a la filas de Cruz Azul, en donde se ha destacado por una importante cuota goleadora.

Según un informe de AS México, el posible fichaje de Ángel Sepúlveda y el regreso Ricardo Marín, quien estuvo a préstamo con el Club Puebla en el último año, podría significar la salida de Alan Pulido, futbolista que perdió protagonismo en el cuadro titular de Milito tras su esperado retorno a las filas de Chivas. Mientras que Javier 'Chicharito' Hernández también saldría de la institución, ya que no se plantea su renovación de contrato.

uD835uDDD6uD835uDDF5uD835uDDF6uD835uDE03uD835uDDEEuD835uDE00, uD835uDDD6uD835uDDFFuD835uDE02uD835uDE07 uD835uDDD4uD835uDE07uD835uDE02uD835uDDF9 uD83DuDEA8uD83DuDC7CuD83CuDFFB



¿Es real la negociación por Ángel Sepúlveda ?



uD83DuDC10 Sí, el Rebaño quiere al delantero y están dispuestos a ejercer la uD835uDDFCuD835uDDFDuD835uDDF0uD835uDDF6uD835uDDFC´uD835uDDFB uD835uDDF1uD835uDDF2 uD835uDDF0uD835uDDFCuD835uDDFAuD835uDDFDuD835uDDFFuD835uDDEE.



uD83DuDCB0Su agente, uD835uDDE0uD835uDDEEuD835uDDFBuD835uDDF3uD835uDDFFuD835uDDF2uD835uDDF1uD835uDDF6 uD835uDDD6uD835uDDEEuD835uDDF9uD835uDDFCuD835uDDF0uD835uDDEE, lleva semanas ofreciéndolo.



??La Máquina… pic.twitter.com/fF4jw24a4T — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui