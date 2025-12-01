Yaquis de Obregón retoma el buen rumbo y sube posiciones en el standing de la LAMP 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras haber arrancado con el pie izquierdo la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), 2025-2026, Yaquis de Obregón lograron recuperarse en la serie del fin de semana y con ello, escalaron varias posiciones en el standing. Al momento, Jaguares de Nayarit marcha en solitario como líder de la tabla, mientras que en el resto de posiciones hay al menos dos equipos empatados.

El conjunto nayarita es el primer lugar de la segunda vuelta y está a nada de alcanzar el liderato general de la liga; Jaguares ha ganado cinco de los seis encuentros que disputó en la semana, siendo el mejor equipo hasta el momento. Yaquis de Obregón se encuentra en la segunda posición, pese a que perdieron la primera serie de la semana, pues cerraron con tres victorias que les acomodó el récord de cuatro triunfos por dos descalabros.

Naranjeros de Hermosillo y Algodoneros de Guasave también sostienen la misma foja que 'La Tribu'. El criterio de desempate que se toma en cuenta es el run average, el cual favorece a Obregón con 136.0, mientras que Naranjeros tiene 166.67 y Guasave 105.88, cayendo hasta el cuarto puesto.

Los tres equipos siguientes también se encuentran empatados en su marca, pero usando el mismo sistema de desempate, quedan ubicados de la siguiente forma: Venados de Mazatlán es quinto lugar, seguido por Águilas de Mexicali, y Tomateros de Culiacán cae hasta el séptimo puesto. Todos ellos han alcanzado marca de tres ganados y tres perdidos, siendo los últimos hasta el momento que juegan pelota para arriba de .500.

Cañeros de Los Mochis están teniendo un arranque muy distinto a lo que mostraron en la primera mitad, pues pasaron de estar en la parte alta de la tabla a pelear por la octava posición. El Tucson Baseball Team no ha podido encontrar el rumbo y, con marca de una victoria por cinco derrotas, se encuentra en la novena posición.

Charros de Jalisco es el que, hasta el momento, se queda en el sótano, pese a contar con la misma marca que el puesto anterior. Si la temporada finalizara hoy, tanto Tucson como la novena jalisciense serían los eliminados en la contienda para los playoffs de la temporada 2025-2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui