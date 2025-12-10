60 años, 60 historias: ¡Eterno! Diego Armando Maradona, el genio del futbol está en las manos de D10S

Ciudad Obregón, Sonora.- "Murió Diego" fue la noticia que cimbró el mundo, no solo al del futbol y al deporte en general, sino a todo el planeta la mañana del miércoles 25 de noviembre de 2020.

Con una portada especial, TRIBUNA daba cuenta del deceso del 'Pelusa', considerado como uno de los más grandes jugadores de futbol que han existido; Diego Armando Maradona dejó el plano terrenal para ocupar su lugar en el Olimpo de los dioses.

El Diego, así sin más; con eso bastaba para saber de quién se trataba. Después de eso, solo tratar de asimilar la magnitud del anuncio que se acababa de filtrar y que, como reguero de pólvora, hundió en la tristeza a todos aquellos que viven, aman y sienten el futbol.

Leyenda

Por un instante, el planeta entero dejó de girar, tras conocerse la trágica noticia de la muerte del 'Pibe de Oro', aquel que naciera con un balón en los pies y una 'pelusa' en la cabeza, el 'Cebollita' que brillara desde el primer día que tocó la esférica y que alcanzara el grado de mito y leyenda, dentro y fuera de su patria.

"Murió Diego", la persona, pero no murió la figura que el '10' en sí representa; la perfección sobre la cancha, el hombre que se atrevió a ser la 'mano de Dios' para darle una tarde gloriosa a su nación y llevarlo a lo más alto del plano deportivo.

Con su zurda bendita, Maradona ganó todo lo que había que ganar: Una Copa del Mundo en México 86, un Mundial Sub 20, la Serie A con aquel mítico Napoli que puso a la pequeña localidad en el mapa futbolístico, entre muchos logros más. Argentina se quedó huérfana, pero el D10s está con Dios para siempre.

Hoy celebramos la historia que comenzó hace 60 años. TRIBUNA ha contado lo que importa, ha dado voz y ha acompañado cada capítulo de nuestra comunidad uD83DuDDDE?



Gracias por acompañarnos: Nuestras páginas, tus historias uD83DuDCF0#SiempreContigo #TribunaSonora #TribunadelYaqui #60Aniversario pic.twitter.com/BSKwBK5ulb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui