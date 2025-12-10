A'ja Wilson es la Atleta Femenina del Año de la AP tras histórica campaña en la WNBA

Nueva York, Estados Unidos.- A'ja Wilson está a punto de cerrar uno de los años más memorables para una basquetbolista de la WNBA este 2025, después de ganar un cuarto MVP sin precedentes mientras sus Las Vegas Aces lograban también un tercer campeonato en cuatro temporadas.

Estos y otros logros le valieron para ser nombrada la Atleta Femenina del Año por la Associated Press (AP) este miércoles 10 de diciembre por primera vez en su carrera. Este es el segundo año consecutivo que una jugadora de baloncesto gana este premio después de que Caitlin Clark fuera homenajeada en 2024.

A’ja Wilson Crowned ‘TIME’s’ Athlete Of The Year, Talks WNBA Dominance & Starting A Family With Bam Adebayo https://t.co/YxvjqGl4Q6 pic.twitter.com/q3baoPk7My — 97.9 The Beat DFW (@979thebeat) December 10, 2025

Además, A'ja se convirtió en la primera jugadora de la WNBA o NBA en ganar el MVP, la Jugadora Defensiva del Año, el MVP de las Finales y liderar la liga en anotación en la misma temporada. Un grupo de 47 periodistas deportivos de la AP y sus miembros votaron. Wilson recibió 17 votos, la tenista Aryna Sabalenka fue segunda con nueve y Paige Bueckers tercera con cinco sufragios.

"Es un honor cuando piensas en el grupo de mujeres que han ganado antes", dijo Wilson en una entrevista telefónica. "Solo que mi nombre forme parte de esto, me siento bendecido". Wilson es solo la quinta jugadora de baloncesto en ser reconocida como Atleta Femenina del Año desde que se le entregó por primera vez en 1931, uniéndose a Sheryl Swoopes (1993), Rebecca Lobo (1995), Candace Parker (2008, 2021) y Clark.

Becky Hammon, entrenadora de los Aces, ha quedado impresionada con todo sobre Wilson en sus cuatro años como entrenadora en Las Vegas. "Las cosas que ha hecho en la cancha nunca se han hecho. Para mí, ella está en una categoría propia", dijo Hammon sobre Wilson. "La gente siempre pregunta quién está en tu Monte Rushmore. Digo que está en el Everest, no hay nadie ahí arriba con ella".

"Su cercanía, su humilde humildad la convierten en una gran estrella", dijo Hammon. "Su conjunto de habilidades es insuperable, pero también es la jugadora más fácil de entrenar. Tener esa mezcla de humildad, gracia y habilidad; hay una razón por la que hace cosas que nunca se han hecho".

Coronó una gran campaña para ella y las Aces

Fuente: Tribuna del Yaqui