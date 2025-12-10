Anthony Joshua promete hacer daño a Jake Paul su próximo combate : "Es mi mentalidad"

Ciudad de México.- Anthony Joshua y Jake Paul encabezarán una de las funciones más interesantes con las que el boxeo internacional dará cierre a sus actividades en el 2025, causando gran revuelo por los perfiles tan distintos. El pugilista excampeón mundial aseguró que no tendrá compasión y saldrá a buscar el nocaut contra el youtuber que intenta abrirse camino dentro del deporte profesional.

Anthony Joshua no es el primer rival al que se tendrá que enfrentar Jake Paul, aunque sin dudas, es contra el que hay mayor diferencia, tanto en tamaño como en trayectoria. El británico dominó por varios años la categoría de peso pesado, siendo campeón en dos ocasiones de la IBF, además de convertirse en supercampeón de la WBA y otros títulos más.

9 days to 19/12 ? pic.twitter.com/Th1Grt8HH9 — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) December 10, 2025

"No sé cómo tomarme las cosas con calma con un oponente", comentó Joshua al portal de ESPN, asegurando que, si bien no subestimará el nivel de su rival, saldrá desde la campanada del primer asalto a intentar buscar el nocaut pese a las restricciones en su contrato. "En esta pelea sé que voy a boxear y a hacer daño. No tiene nada que ver con el contrato; es simplemente mi mentalidad. Mi intención es subir al ring, boxear, ser superior, brillar y hacer daño a mi oponente".

Así mismo, Anthony avisó a los aficionados que este combate no se prolongará mucho, pues aseguró que solo le bastarán un par de rounds para poner fuera de combate al creador de contenido. "No hay ninguna posibilidad de que esta pelea llegue al final. Puede que dure un asalto. Puede que dure dos, pero no escuchará la campana final".

También, comentó que tiene aprecio por Jake Paul, aunque eso no lo detendrá de intentar vencerlo desde el primer minuto y se terminará convirtiendo en otro número más en su extensa lista de nocauts. Por último, aplaudió a su rival por haberlo elegido para el combate, pues él considera que enfrentar a boxeadores de alto nivel le ayudará a ganar credibilidad para sus próximas peleas.

Anthony Joshua on why he’s not underestimating Jake Paul uD83DuDDE3?



“I walked into the gym when I was 18, 3 years later I was one of the best in the world. There’s new talent coming out of nowhere, from all places, and he’s a new emerging talent…” #JakeJoshua pic.twitter.com/rBnFpcrN48 — Source of Boxing (@Sourceofboxing) December 6, 2025

Anthony Joshua intentará marcar su regreso a los Estados Unidos de manera triunfal, pues el británico no ha peleado en tierras americanas desde el 2019. En aquella ocasión, Joshua se enfrentó a Andy Ruiz Jr. en el Madison Square Garden, donde fue vencido de manera sorpresiva por el boxeador mexicoamericano.

Fuente: Tribuna del Yaqui