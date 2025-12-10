'Chiquete' Orozco visita el quirófano tras su lesión; será baja para el Cruz Azul por varios meses

Ciudad de México.- Jesús Orozco Chiquete, defensa central del Cruz Azul, fue sometido a un proceso quirúrgico, luego de la fuerte lesión que sufrió en la vuelta de las semifinales del Apertura 2025 y será baja para el conjunto cementero por varios meses. 'La Máquina' dio a conocer que la operación fue realizada con éxito, pero el tiempo de recuperación estimado sobrepasaría los cinco o seis meses.

El defensor estaba siendo pieza clave para el Cruz Azul en la antesala de la final, enfrentándose a los Tigres de la UANL; el jugador tapó un disparo de Ángel Correa, pero cayó con el tobillo doblado, causando la aparatosa lesión. El jugador tuvo que ser retirado en camilla y, de inmediato, fue trasladado a un nosocomio para comenzar con las pruebas médicas y encontrar la gravedad de la lesión en la extremidad derecha.

Balonazo de Ángel Correa (Tigres UANL) al tobillo derecho que le dobla el pie derecho a Jesús "Chiquete" Orozco (Cruz Azul) pic.twitter.com/uFHoXK4zBT — lilboimx (@lilboimx) December 7, 2025

Luego de que transcurrieran un par de días desde su eliminación del Apertura 2025, los cementeros dieron a conocer que el problema en el tobillo de su defensivo era peor de lo esperado, teniendo que ser operado durante las primeras horas del 9 de diciembre. El equipo informó que se trató de una luxación de tobillo, la cual causó un daño considerable en los ligamentos y tendones del tobillo antes mencionado.

Cruz Azul informa que, después de hacer estudios de imagen a nuestro jugador Jesús Orozco, se pudo confirmar una luxación en el tobillo derecho, mismo que ya fue reparado exitosamente a través de un procedimiento quirúrgico realizado este martes".

Los primeros reportes indicaron que la lesión no había sido tan seria y tomaría solo dos o tres meses su regreso a las canchas, pero las pruebas más especializadas revelaron un panorama desolador para el jugador nacido en Zapopan, Jalisco. Pese a que el Cruz Azul no reveló el tiempo de recuperación, fuentes cercanas al caso aseguraron que estará fuera de las canchas por al menos seis meses.

Reporte Médico: Jesús Orozco Chiquete uD83DuDC99 pic.twitter.com/TUJ4MooZp6 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 10, 2025

Así mismo, se aseguró que el 'Chiquete' comenzará su recuperación lo más pronto posible, tratando de apresurar su regreso a las actividades, aunque todo parece indicar que no será registrado por el Cruz Azul para el Clausura 2026. Así mismo, se finalizaron las oportunidades para Jesús Orozco de una posible convocatoria con la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.

