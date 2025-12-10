Con espectacular remontada, los Yaquis emparejan la serie ante los Charros

Zapopan, Jalisco.- Cuadrangular de tres anotaciones de Roberto 'Tito' Valenzuela en la parte alta de la novena entrada coronó una espectacular remontada en el marcador, y los Yaquis de Obregón derrotaron 8-7 a los Charros de Jalisco, para igualar la serie a un triunfo por bando.

En esa última llamada para los visitantes en el Estadio Panamericano, la Tribu inició una rebelión en contra del cerrador de los jaliscienses, Trevor Clifton (0-2) con doblete de Alfredo Hurtado; Allen Córdoba recibió base por bolas y tras dos fuera, Sebastián Elizalde remolcó una con sencillo al central, para dejar la mesa puesta a Valenzuela, quien sacó tremendo cañonazo por todo el jardín izquierdo, para el 8-7.

Trueno del 'Tito'??



Cuadrangular de Roberto Valenzuela y los @yaquis_oficial le da a vuelta al juego en el noveno rollouD83EuDD2F#LigaARCO? pic.twitter.com/KZGy4fIVzV — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 11, 2025

Pero antes, los Yaquis tuvieron que remar contra corriente, cuando en el segundo episodio, Julián Ornelas inauguró la pizarra con vuelacercas ante el abridor de la Tribu sonorense, Felipe González, también por el jardín izquierdo.

Ornelas puso al frente a los Charros

Sin embargo, Obregón igualó rápidamente en la apertura de la tercera entrada, con pasaporte a Juan Carlos Gamboa, sacrificio de Kevin Villavicencio, wild pitch de Muñoz y hit de Allen Córdoba. Fue en el cuarto inning donde la Tribu sonorense aumentó su ventaja al anotar par de carreras, ambas remolcadas con sencillo de Víctor Mendoza y anotadas por Sebastián Elizalde y Roberto Valenzuela.

Yaquis reaccionaron de a poco para llevarse el triunfo

Pero los Charros respondieron y emparejaron los cartones en el fondo de ese episodio; donde Bligh Madris y Mateo Gil hilvanaron sencillos, produciendo una Julián Ornelas con sencillo y Connor Hollis con sacrificio al central, colocó el 3-3.

Con par de carreras en la quinta entrada, Jalisco retomó el mando del encuentro. Billy Hamilton encendió la mecha con sencillo, Michael Wielansky pegó doblete al derecho y Madris produjo con elevado de sacrificio, al igual que Gil con otro elevado.

Aprovechan los locales uD83DuDC4AuD83CuDFFC



Los @charrosbeisbol suman otra carrera más con este wild pitchuD83EuDD13#LigaARCO? pic.twitter.com/wIxfyWFozU — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 11, 2025

Fue en el sexto capítulo donde los de Zapopan incrementaron la distancia y de paso explotaron al abridor de la Tribu, Felipe González, quien tuvo su peor salida en lo que va de la temporada. Reynaldo Rodríguez abrió con hit, Japhet Amador recibió base gratis y Dean Nevarez se embasó con error del paracorto Kevin Villavicencio; lo que aprovechó Rodríguez para timbrar el 6-3. La séptima anotación de los Charros entró con wild pitch de Jesús Chávez y la anotó Madris.

Los visitantes Yaquis recortaron distancia en la octava con otra carrera, remolcada con hit de José Gaitán y anotada por ‘Tito’ Valenzuela; y así se fueron hasta la novena, donde le dieron la vuelta al marcador para llevarse la victoria.

El triunfo fue para Juan Macías (1-0), con un capítulo completo sin mayor novedad. Efraín Contreras se apuntó el salvamento (11); mientras que Trevor Clifton (0-2) fue el derrotado. La serie, que está empatada se define el jueves en Zapopan.

Fuente: Tribuna del Yaqui