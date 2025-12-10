Copa NBA: Gilgeous-Alexander firma noche soñada con el Oklahoma City Thunder

Oklahoma City, Estados Unidos.- Shai Gilgeous-Alexander volvió a tener una noche soñada, al comandar este miércoles 10 de diciembre la victoria del Oklahoma City Thunder 138-89 frente a los Phoenix Suns en los cuartos de final de la Copa NBA.

Con este resultado, los actuales campeones igualaron el mejor comienzo de 25 juegos en una temporada y levantan la mano para conquistar el certamen. La marca de 24-1 del Thunder iguala a los Golden State Warriors de 2015-16, que ganaron 24 compromisos antes de perder la racha.

Shai Gilgeous-Alexander fue la gran figura de la noche al registrar 28 puntos, mientras que Chet Holmgren sumó 24 unidades y ocho rebotes para el Thunder, que estableció un récord de franquicia con 16 victorias al hilo, avanzando además a las semifinales del próximo sábado contra Los Ángeles Lakers o San Antonio.

Another efficient night for the MVP. #ThunderUp pic.twitter.com/5qtdBS8Ttk — SleeperThunder (@SleeperThunder) December 11, 2025

Aunque en el papel parecía que este compromiso sería complicado para el Oklahoma City. La victoria por 123-119 sobre los Suns en la fase de grupos de la Copa NBA el 28 de noviembre fue su partido más complicado durante su racha. Mientras que por la estrella de Phoenix, Devin Booker, se perdió su tercer duelo consecutivo por una distensión en la ingle derecha.

Los Knicks avanzan

Mientras que Jalen Brunson anotó 35 puntos, Josh Hart agregó 21 y los New York Knicks avanzaron a las semifinales de la Copa NBA por primera vez tras superar 117-101 a los Raptors de Toronto. Karl-Anthony Towns también dio de qué hablar en la duela, al anotar 14 puntos y capturar 16 rebotes para los Knicks.

En este duelo, Towns regresó después de perderse la victoria del domingo en casa sobre Orlando debido a una rigidez en su pantorrilla. A su vez, Mikal Bridges tuvo una noche de 15 puntos para el conjunto de la 'Gran Manzana' y OG Anunoby tuvo 13 contra su exequipo.

Cabe destacar que los Knicks son el único equipo que llegó a los cuartos de final en los tres años que lleva el certamen, pero habían perdido sus dos apariciones anteriores. Ahora New York tiene un récord de 11-4 en la Copa NBA.

Fuente: Tribuna del Yaqui