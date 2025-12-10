CR7 'colapsa' a México: Aficionados se quedan sin entradas para el 'Tricolor' vs Portugal por fallas

Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo ha causado gran revuelo desde que se anunció su partido con Portugal contra la Selección Mexicana, el cual servirá como reapertura para el Estadio Banorte (Estadio Azteca). Miles de aficionados estaban listos para poder comprar las entradas y ver a uno de los mejores jugadores de la historia de cerca, aunque la boletera digital colapsó sin poder haber iniciado la venta.
Desde hace varios días se había informado que la venta se le había otorgado a 'Fanki', un portal de origen colombiano, encargado de promover y vender entradas para eventos multitudinarios, tanto deportivos, musicales como de arte. Dicha página había programado el inicio de la venta a las 09:00 horas (horario CDMX), pero diferentes usuarios reportaron múltiples fallas en la boletera, inclusive antes de poner disponible dicho evento.
Luego de diversas quejas, la página emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el cual explicaron que ellos mismos habían inhabilitado la venta, luego de detectar actividades irregulares que podrían poner en riesgo los datos de los usuarios. "Detectamos un volumen de tráfico malicioso que comprometía la estabilidad y seguridad de nuestra plataforma".
Minutos antes de habilitar la venta, nuestro equipo identificó esta actividad anómala y, siguiendo protocolos de protección y seguridad, se tomó la decisión de detener la operación y deshabilitar temporalmente la página".
Luego de varias horas de incertidumbre, el portal responsable emitió un comunicado en el cual hacían oficial la cancelación total para el inicio de la venta, debido a que no podrían garantizar el buen funcionamiento de su sistema. Por último, Fanki pidió disculpas a todos los interesados, además de anunciar que la venta se realizará en tiempo y forma los días jueves 11 y viernes 12 de diciembre a partir de las 09:00 horas.
Gobierno de México supervisará a la boletera
Luego de las distintas quejas por parte de los usuarios, el Gobierno de México, mediante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), informó que estarán supervisando las próximas jornadas para verificar que todo salga conforme a lo anunciado. Así mismo, exhortaron a Fanki para mantener una comunicación directa para proteger los derechos de los consumidores.
Fuente: Tribuna del Yaqui