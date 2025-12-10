Cruz Azul con otro fracaso; 'La Maquina' es eliminada de la Copa Intercontinental por el Flamengo

Ciudad de México.- Mal y de malas para el Cruz Azul, pues solo cinco días después de quedar eliminado en las semifinales del Apertura 2025 a manos de los Tigres de la UANL, volvieron a caer, pero ahora fueron eliminados de la Copa Intercontinental. 'La Máquina' cayó ante el Flamengo en el 'Derbi de las Américas', duelo que se vio marcado por un par de errores del lateral argentino, Gonzalo Piovi.

Nicolás Lacarmón, estratega cementero, había planteado el esquema inicial de comenzar a hilar las jugadas desde el fondo y tratar de salir a balón controlado, siendo esa misma estrategia la que los terminó condenando a la primera anotación. Apenas corría el minuto 14 cuando Piovi recibió el balón en la banda y, ante la presión alta de los rivales, intentó pasar al centro del campo, aunque la pelota le cayó a Giorgian De Arrascaeta, que no perdonó y puso el uno por cero.

GOL DO ARRASCA uD83DuDD25



Que falha da defesa do Cruz Azul! Bola nos pés do Arrascaeta, que não perdoou, limpou o goleiro e abriu o placar para o Flamengo!



CAZ uD83CuDDF2uD83CuDDFD 0 x 1 uD83CuDDE7uD83CuDDF7 FLA



Vem que a Copa Intercontinental da FIFA tá ao vivo na Globo uD83DuDCFA: https://t.co/wISiOuyeUs#FutebolNaGlobo pic.twitter.com/c9argvMmE6 — TV Globo uD83DuDCFA (@tvglobo) December 10, 2025

El equipo mexicano recibió un balde de agua fría y, de nueva cuenta, tomó el control del balón para buscar el empate en Qatar, el cual se concretó en los minutos finales para que los dos conjuntos se marcharan a los vestidores. El esférico se disputaba cerca del córner y, tras un rechace por parte de un defensivo del Flamengo, Jorge Sánchez la prendió de volea en los linderos del área, sacudiendo las redes del Estadio Áhmad bin Ali.

QUE PANCADA uD83DuDC40



Belo gol de Jorge Sánchez para o Cruz Azul! Os mexicanos empatam contra o Flamengo na Copa Intercontinental da FIFA.



CAZ uD83CuDDF2uD83CuDDFD 1 x 1 uD83CuDDE7uD83CuDDF7 FLA



Vem que o jogão tá ao vivo na Globo uD83DuDCFA: https://t.co/wISiOuyeUs#FutebolNaGlobo #CopaIntercontinentalFIFA pic.twitter.com/J9os9kM26G — TV Globo uD83DuDCFA (@tvglobo) December 10, 2025

La parte complementaria comenzó con un juego un poco más entretenido, ya que ambas escuadras comenzaron a buscar la ventaja en el marcador, pero sin mucha claridad ofensiva. El que estuvo más cerca de lograrlo fue el equipo brasileño, aunque Gonzalo Plata falló la más clara hasta ese momento.

Corría el 71' cuando llegó una nueva jugada desafortunada para Piovi; el argentino cortó un centro de Arracaeta, pero el rechace volvió al jugador uruguayo que, sin arquero bajo la portería, firmó el dos por uno. El lateral estuvo cerca de ser expulsado en el agregado, pues comenzó a empujar a uno de sus rivales, quienes, con el pase a la siguiente ronda, prefirieron no contestar las agresiones.

ARRASCA DE NOVO uD83DuDD25



O segundo dele, o segundo do Flamengo! O ídolo rubro-negro coloca novamente o time em vantagem contra o Cruz Azul!



CAZ uD83CuDDF2uD83CuDDFD 1 x 2 uD83CuDDE7uD83CuDDF7 FLA



Vem que a Copa Intercontinental da FIFA tá ao vivo na Globo uD83DuDCFA: https://t.co/wISiOuyeUs#FutebolNaGlobo pic.twitter.com/Tmb30I7wOk — TV Globo uD83DuDCFA (@tvglobo) December 10, 2025

Con este resultado, la aventura del Cruz Azul por Qatar finalizó tras solo 90 minutos y con dos fracasos en menos de una semana, el puesto de entrenador de 'La Máquina', el cual es ocupado por Nicolás Lacarmón, parece tambalearse de cara al Clausura 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui