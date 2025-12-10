El Manchester City agranda el mal momento del Real Madrid y Alonso en la Champions

Madrid, España.- El Manchester City aprovechó las bajas y el mal momento que atraviesa el Real Madrid para salir victorioso del Santiago Bernabéu, tras derrotarlo por 2-1 en duelo de la Champions League, lo que los rezagó en el octavo lugar de la tabla general, mientras que los ingleses suben hasta el cuarto.

La derrota también pone más presión sobre la cabeza de Xabi Alonso, después de llegar a este encuentro cuestionado no solo por una curiosa derrota como local frente al Celta el pasado fin de semana, sino por la acumulación de resultados irregulares que le hicieron perder el liderazgo en LaLiga a manos del Barcelona.

Alonso se encuentra en la cuerda floja

Con esta presión, era urgente una victoria para los merengues que hubiese ayudado a despejar las dudas. Y con ello en mente, el equipo salió con mucho ímpetu y le hizo pasar mal un mal rato a los Citizens desde el comienzo.

El asedio del conjunto merengue se dio desde el arranque mismo del encuentro; aun sin Mbappé, tanto Vinícius como Rodrygo inquietaban arriba y más con espacios, generando varias jugadas en campo contrario. Incluso apenas a los dos minutos de juego se marcó una pena máxima a favor del conjunto español, cuando Vinicius Jr. fue frenado por Matheus Nunes al borde del área grande, jugada que fue señalada como penalti por el juez central, pero tras la revisión del VAR, se dictaminó que la falta fue afuera del área.

Pero a los 28', Carreras la robó en un ataque del City, jugó con Bellingham y este abrió para Rodrygo, que sacó un remate cruzado abajo directo a la red. El tanto trajo una tranquilidad que resultó efímera, ya que los visitantes reaccionaron y siete minutos después llegó la igualada. Nico O'Reilly aprovechó una mala salida de Courtois en un tiro de esquina, cabeceó abajo y el belga dejó servido un rebote injustificable, para que el futbolista del City corrigiera y definiera para el empate. Y a los 43', Haaland amplió distancias luego de un penal insólito de Rüdiger sobre él, tras tomarlo en una pelota parada con poco disimulo. El noruego, tras revisión del VAR, tuvo su chance y no perdonó desde los doce pasos.

En la segunda mitad, el Madrid lo intentó, pero sin Mbappé sobre el terreno de juego, la responsabilidad cayó en la espalda de Bellingham, esta vez sí, mucho mejor de todocampista, pero el Madrid es ahora un equipo que no gana ni cuando lo merece o lo pelea.

El City salió con banderas desplegadas de Madrid

Fuente: Tribuna del Yaqui