Fernando Tatis Jr. en el Alfredo Harp Helú: MLB confirma la México City Series entre Padres y 'D-Backs'

Ciudad de México.- El mejor beisbol del mundo estará de regreso en el Estadio Alfredo Harp Helu, pues la Major League Baseball (MLB) confirmó la México City Series en la temporada 2026, la cual se disputará entre los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks. Serán un par de compromisos en la CMDX los que permitirán presenciar a grandes estrellas del 'Rey de los Deportes' como Fernando Tatis Jr. o Manny Machado.

Los encuentros se disputarán en la casa de los Diablos Rojos del México durante los días sábado 25 y domingo 26 de abril del 2026, siendo la novena de Arizona los locales administrativos. Esta será la tercera ocasión que la MLB llega a la Ciudad de México como parte del MLB World Tour y será el regreso a México tras ausentarse en la temporada regular del 2025.

The Mexico City Series is back!



The @Padres and @Dbacks will play at Estadio Alfredo Harp Helú Béisbol on April 25 & 26! pic.twitter.com/zSh2NCGtpq — MLB (@MLB) December 10, 2025

Así mismo, se adelantó que la venta de las entradas comenzará el próximo lunes 19 de enero y se realizará a través de una importante boletera digital, con precios y paquetes próximos a anunciar en las redes sociales de la MLB. La casa de los bicampeones de la LMB ya había recibido al beisbol estadounidense en el 2023 con la serie entre Padres y los San Francisco Giants y en el 2024 entre Houston Astros y Colorado Rockies.

Mexico City Series 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFD

uD83DuDCC5 25 y 26 de abril

Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres??

uD83DuDCCDEstadio Alfredo Harp Helú



Venta de boletos a partir del 19 de enero. pic.twitter.com/87UPezhstX — Ocesa Total (@ocesa_total) December 10, 2025

"Estamos muy emocionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecemos a las Grandes Ligas de Béisbol por seleccionarnos", comentó Derrick Hall, presidente, director ejecutivo y socio general de los Diamondbacks. La novena de Arizona había jugado su último juego internacional ante los Rockies en el Palacio Sultán durante la temporada 2019; antes de eso, los 'D-Backs' habían sostenido solo encuentros de exhibición en Hermosillo, Sonora.

Para San Diego también será una oportunidad de regresar a México, luego de participar en la serie de la CMDX en la temporada 2023 contra los Giants, además de haber disputado tres compromisos contra Los Angeles Dodgers en el 2018. "Nos sentimos honrados de traer el béisbol de los Padres de regreso a la Ciudad de México para otra serie inolvidable en 2026", señaló Erik Greupner, director ejecutivo de los Padres.

Nuestro hogar lejos de casa. pic.twitter.com/Pwd5HPPkxI — San Diego Padres (@Padres) December 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui